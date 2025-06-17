Кравченко о военной прокуратуре: дайте мне возможность набрать людей со стажем
Киев • УНН
Руслан Кравченко заявил, что для эффективной работы военной прокуратуры в первую очередь необходимы кадры со стажем и опытом. Он подчеркнул важность привлечения квалифицированных специалистов.
Руслан Кравченко во время ответа на вопросы нардепов перед голосованием за назначение его на должность Генерального прокурора, прокомментировал, нуждается ли военная прокуратура в отдельном вертикальном управлении, и заявил, что в первую очередь необходимы люди со стажем и опытом, передает УНН.
Кравченко прокомментировал, нуждается ли военная прокуратура в отдельном фактическом вертикальном управлении с теми полномочиями, которые были или, возможно, с увеличенными полномочиями, учитывая особое положение.
Не важно, будет ли действовать орган, изменит ли он название, пройдет ли реформирование, все зависит от того, будут ли кадры в этом органе, есть ли кадры. Без кадров и работников, без прокуроров никаких результатов мы не достигнем. На сегодня, чтобы вернуться в прокуратуру, например, мне с почти 12-летним стажем. Нужно сначала пройти конкурс, потом стажировку и только потом я попаду в прокуратуру… Дайте мне возможность набрать со стажем людей, с юридическим образованием, достойных специалистов в органы, и тогда вы увидите результаты
Кравченко подчеркнул, что в первую очередь нужен кадровый потенциал.
"Примет ли парламент закон о создании военной прокуратуры или иного органа, как бы он ни назывался, дайте, пожалуйста, кадровый потенциал", - сказал Кравченко.
Дополнение
В 2024 году сообщалось, что проходят определенные консультации относительно того, в какой форме может существовать военная прокуратура. Также будет проведена работа для создания определенного "института", чтобы военные преступления рассматривали судьи, имеющие необходимую для этого специализацию.