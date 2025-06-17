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Кравченко о военной прокуратуре: дайте мне возможность набрать людей со стажем

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Руслан Кравченко заявил, что для эффективной работы военной прокуратуры в первую очередь необходимы кадры со стажем и опытом. Он подчеркнул важность привлечения квалифицированных специалистов.

Кравченко о военной прокуратуре: дайте мне возможность набрать людей со стажем

Руслан Кравченко во время ответа на вопросы нардепов перед голосованием за назначение его на должность Генерального прокурора, прокомментировал, нуждается ли военная прокуратура в отдельном вертикальном управлении, и заявил, что в первую очередь необходимы люди со стажем и опытом, передает УНН.

Кравченко прокомментировал, нуждается ли военная прокуратура в отдельном фактическом вертикальном управлении с теми полномочиями, которые были или, возможно, с увеличенными полномочиями, учитывая особое положение.

Не важно, будет ли действовать орган, изменит ли он название, пройдет ли реформирование, все зависит от того, будут ли кадры в этом органе, есть ли кадры. Без кадров и работников, без прокуроров никаких результатов мы не достигнем. На сегодня, чтобы вернуться в прокуратуру, например, мне с почти 12-летним стажем. Нужно сначала пройти конкурс, потом стажировку и только потом я попаду в прокуратуру… Дайте мне возможность набрать со стажем людей, с юридическим образованием, достойных специалистов в органы, и тогда вы увидите результаты

- заявил Кравченко.

Кравченко подчеркнул, что в первую очередь нужен кадровый потенциал.

"Примет ли парламент закон о создании военной прокуратуры или иного органа, как бы он ни назывался, дайте, пожалуйста, кадровый потенциал", - сказал Кравченко.  

Дополнение

В 2024 году сообщалось, что проходят определенные консультации относительно того, в какой форме может существовать военная прокуратура. Также будет проведена работа для создания определенного "института", чтобы военные  преступления рассматривали судьи, имеющие необходимую для этого  специализацию.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Руслан Кравченко
Украина
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