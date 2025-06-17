Кравченко о военной прокуратуре: дайте мне возможность набрать людей со стажем

Руслан Кравченко во время ответа на вопросы нардепов перед голосованием за назначение его на должность Генерального прокурора, прокомментировал, нуждается ли военная прокуратура в отдельном вертикальном управлении, и заявил, что в первую очередь необходимы люди со стажем и опытом, передает УНН.

Кравченко прокомментировал, нуждается ли военная прокуратура в отдельном фактическом вертикальном управлении с теми полномочиями, которые были или, возможно, с увеличенными полномочиями, учитывая особое положение.

Не важно, будет ли действовать орган, изменит ли он название, пройдет ли реформирование, все зависит от того, будут ли кадры в этом органе, есть ли кадры. Без кадров и работников, без прокуроров никаких результатов мы не достигнем. На сегодня, чтобы вернуться в прокуратуру, например, мне с почти 12-летним стажем. Нужно сначала пройти конкурс, потом стажировку и только потом я попаду в прокуратуру… Дайте мне возможность набрать со стажем людей, с юридическим образованием, достойных специалистов в органы, и тогда вы увидите результаты