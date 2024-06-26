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Чи планують в Україні відновлювати військову прокуратуру та військові суди - розповіли в комітеті ВР із питань правоохоронної діяльності

Київ • УНН

 • 19192 перегляди

Розглядається можливість відновлення військової прокуратури та створення спеціалізованої установи для суддів, які розглядатимуть справи про воєнні злочини, забезпечуючи належну експертизу та кваліфікацію.

Чи планують в Україні відновлювати військову прокуратуру та військові суди - розповіли в комітеті ВР із питань правоохоронної діяльності

Проходять певні консультації щодо того, в якій формі може існувати військова прокуратура. Також буде проведена робота для створення певного "інституту", щоб воєнні  злочини розглядали судді, які мають необхідну для цього  спеціалізацію. Про це розповів голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, передає УНН

Зараз ми проводимо певній консультації з Генпрокурором Україні, працюємо з нашими колегами стосовно того в якій формі може, і чи буде, існувати військова прокуратура як така

- розповів нардеп. 

Що стосується військових суддів, то, за його словами, це "непростий та складний процес", тому що в Україні наразі навіть не вистачає цивільних суддів. Втім, нардеп вважає, що розглядати справи щодо воєнних злочинів повинні судді, які мають необхідну спеціалізацію та кваліфікацію. 

"Тому ми плануємо працювати разом із Верховним Судом, Вищою радою правосуддя з колегами із комітету із питань правової політики для того, щоб сьогодні  на сьогодні, можливо, зробити певний інститут для того, щоб судді, які розглядають  справи, де необхідні додаткові знання, вирішити це питання зараз", - зауважив нардеп.

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