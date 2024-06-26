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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планируют ли в Украине восстанавливать военную прокуратуру и военные суды - рассказали в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Планируют ли в Украине восстанавливать военную прокуратуру и военные суды - рассказали в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 09:03  •  2046 просмотра

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Рассматривается возможность восстановления военной прокуратуры и создания специализированного учреждения для судей, которые будут рассматривать дела о военных преступлениях, обеспечивая надлежащую экспертизу и квалификацию.

Проходят определенные консультации относительно того, в какой форме может существовать военная прокуратура. Также будет проведена работа по созданию определенного "института", чтобы военные  преступления рассматривали судьи, имеющие необходимую для этого  специализацию. Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона, передает УНН

Сейчас мы проводим определенную консультацию с Генпрокурором Украины, работаем с нашими коллегами относительно того в какой форме может, и будет ли, существовать военная прокуратура как таковая

- рассказал нардеп. 

Что касается военных судов, то, по его словам, это "непростой и сложный процесс", потому что в Украине пока даже не хватает гражданских судей. Впрочем, нардеп считает, что рассматривать дела по военным преступлениям должны судьи, имеющие необходимую специализацию и квалификацию. 

"Поэтому мы планируем работать вместе с Верховным Судом, Высшим советом правосудия с коллегами из комитета по вопросам правовой политики для того, чтобы сегодня  на сегодня, возможно, сделать определенный институт для того, чтобы судьи, рассматривающие  дела, где необходимы дополнительные знания, решить этот вопрос сейчас", - отметил нардеп.

Военная полиция может останавливать только автомобили, принадлежащие военным или Минобороны - председатель профильного комитета ВР26 июня 2024, 08:17 • 5531 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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