Полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных сил Украины и резервистов. О военнообязанных в закопроекте, за который проголосовала Верховная Рада в первом чтении, речь не идет. В этом заверил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона, передает УНН.

Военная полиция - это для военных, о военных и в отношении военных. Полномочия военной полиции не будут распространяться на гражданских. Они будут распространяться исключительно на военнослужащих ВСУ и резервистов, которые находятся на сборах а значит приравнивается к военнослужащим - заявил Ионушас.

Он сказал, что военная полиция будет первой важной составляющей целостной системы военной юстиции в Украине, которую планируют создать.

Нардеп рассказал, что законопроект предусматривает такие функции у военной полиции как предупреждение, выявление и прекращение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Также, по его словам, военная полиция будет осуществлять такие задачи:

производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции военной полиции;

оперативно-розыскную деятельность в случаях и на основаниях;

обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов.



Выбивать двери, останавливать грузовики гражданских - такого не планируется. То есть военная полиция сможет остановить только автомобили принадлежащие военным или Минобороны - заявил Сергей Ионушас.

Он заверил, что полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных сил Украины и резервистов, не на военнообязанных.

Напомним

19 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине военной полиции.