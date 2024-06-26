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Військова поліція зможе зупиняти тільки автомобілі, які належать військовим чи Міноборони - голова профільного комітету ВР

Київ • УНН

 • 14722 перегляди

Військова поліція в Україні матиме повноваження, обмежені військовослужбовцями і резервістами, а не цивільними особами, і зможе зупиняти тільки транспортні засоби, що належать військовим або міністерству оборони.

Військова поліція зможе зупиняти тільки автомобілі, які належать військовим чи Міноборони - голова профільного комітету ВР

Повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців Збройних сил України і резервістів. Про військовозобов'язаних у закопроєкті, за який проголосувала Верховна Рада у першому читанні, не йдеться. В цьому запевнив голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, передає УНН

Військова поліція - це для військових, про військових та щодо військових. Повноваження військової поліції не будуть розповсюджуватись на цивильних. Вони будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців ЗСУ та резервістів, які знаходяться на зборах а отже прирівнюється до військовослужбовців

- заявив Іонушас.

Він вказав, що військова поліція буде першою важливою складовою цілісною системи військової юстиції в Україні, яку планують створити. 

Нардеп розповів, що законопроєкт передбачає  такі функції у військової поліції як попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту. 

Також, за його словами, військова поліція буде здійснювати такі задачі:

  • провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції; 
  • оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах ; 
  • забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів.

Вибивати двері, зупиняти вантажівки цивільних - такого не планується. Тобто військова поліція зможе зупиняти тільки автомобілі які належать військовим чи Міноборони

- заявив Сергій Іонушас.

Він запевнив,  що повноваження військової поліцію будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців Збройних сил України  і резервістів, не на військовозобов'язаних. 

Нагадаємо 

19 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення в Україні військової поліції

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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