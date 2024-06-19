Створення військової поліції підтримав парламент: законопроєкт схвалено в першому читанні
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає створення в Україні військової поліції з правоохоронними функціями для забезпечення правопорядку, військової дисципліни та профілактики правопорушень у Міністерстві оборони, Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту.
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення в Україні військової поліції. Передбачається, що військова поліція буде військовим формуванням з правоохоронними функціями. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №6569-д.
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"Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. За - 247", - повідомив Гончаренко.
Відповідно до законопроєкту, військова поліція є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.
Її діяльність спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра оборони.
"Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснює Головнокомандувач Збройних сил України", - ідеться в поясненні щодо проекту.
Військова поліція повинна здійснювати наступні задачі:
- попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;
- провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції;
- оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах;
- забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;
- превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень;
- захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;
- захист державного майна від протиправних посягань;
- забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців;
- контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.
До загальної структури військової поліції входять:
- центральний орган управління;
- територіальні органи управління (міжрегіональні, регіональні, місцеві);
- центри спеціального призначення;
- навчальні центри;
- дисциплінарні батальйони.
"Військова поліція комплектується за рахунок чисельності Збройних сил України та не може перевищувати 1,5 відсотка чисельності Збройних сил України", - ідеться в законопроєкті.
Особовий склад військової поліції складається з військовослужбовців, державних службовців та працівників та комплектується військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом та за призовом.
Нагадаємо
31 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про військову поліцію. У Міноборони закликали народних обранців підтримати цей документ.