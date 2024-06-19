Создание военной полиции поддержал парламент: законопроект одобрен в первом чтении
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в Украине военной полиции с правоохранительными функциями для обеспечения правопорядка, военной дисциплины и профилактики правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в Украине военной полиции. Предполагается, что военная полиция будет военным формированием с правоохранительными функциями. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №6569-д.
Детали
"Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции. За - 247", - сообщил Гончаренко.
Согласно законопроекту, военная полиция является военным формированием с правоохранительными функциями, входящим в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.
Ее деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра обороны.
"Во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности военной полиции осуществляет Главнокомандующий Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснении к проекту.
Военная полиция должна осуществлять следующие задачи:
- предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;
- производство по делам об административных правонарушениях, отнесенные законом к компетенции военной полиции;
- оперативно-розыскную деятельность в случаях и на основаниях;
- обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;
- превентивную и профилактическую деятельность, направленную на предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;
- защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;
- защита государственного имущества от противоправных посягательств;
- обеспечение выполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного преступления в отношении военнослужащих;
- контроль за выполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.
В общую структуру военной полиции входят:
- центральный орган управления;
- территориальные органы управления (межрегиональные, региональные, местные);
- центры специального назначения;
- учебные центры;
- дисциплинарные батальоны.
"Военная полиция комплектуется за счет численности Вооруженных сил Украины и не может превышать 1,5 процента численности Вооруженных сил Украины", - говорится в законопроекте.
Личный состав военной полиции состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников и комплектуется военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту и по призыву.
Напомним
31 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о военной полиции. В Минобороны призвали народных избранников поддержать этот документ.