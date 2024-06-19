Создание военной полиции поддержал парламент: законопроект одобрен в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в Украине военной полиции. Предполагается, что военная полиция будет военным формированием с правоохранительными функциями. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №6569-д.

Детали

"Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции. За - 247", - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, военная полиция является военным формированием с правоохранительными функциями, входящим в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Ее деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра обороны.

"Во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности военной полиции осуществляет Главнокомандующий Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснении к проекту.

Военная полиция должна осуществлять следующие задачи:

предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

производство по делам об административных правонарушениях, отнесенные законом к компетенции военной полиции;

оперативно-розыскную деятельность в случаях и на основаниях;

обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;

превентивную и профилактическую деятельность, направленную на предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;

защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;

защита государственного имущества от противоправных посягательств;

обеспечение выполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного преступления в отношении военнослужащих;

контроль за выполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

В общую структуру военной полиции входят:

центральный орган управления;

территориальные органы управления (межрегиональные, региональные, местные);

центры специального назначения;

учебные центры;

дисциплинарные батальоны.

"Военная полиция комплектуется за счет численности Вооруженных сил Украины и не может превышать 1,5 процента численности Вооруженных сил Украины", - говорится в законопроекте.

Личный состав военной полиции состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников и комплектуется военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту и по призыву.

Напомним

31 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о военной полиции. В Минобороны призвали народных избранников поддержать этот документ.