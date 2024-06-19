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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Создание военной полиции поддержал парламент: законопроект одобрен в первом чтении

Создание военной полиции поддержал парламент: законопроект одобрен в первом чтении

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 08:32  •  8411 просмотра

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в Украине военной полиции с правоохранительными функциями для обеспечения правопорядка, военной дисциплины и профилактики правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в Украине военной полиции. Предполагается, что военная полиция будет военным формированием с правоохранительными функциями. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №6569-д.

Детали

"Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции. За - 247", - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, военная полиция является военным формированием с правоохранительными функциями, входящим в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Ее деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра обороны.

"Во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности военной полиции осуществляет Главнокомандующий Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснении к проекту.

Военная полиция должна осуществлять следующие задачи:

  • предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта; 
  • производство по делам об административных правонарушениях, отнесенные законом к компетенции военной полиции; 
  • оперативно-розыскную деятельность в случаях и на основаниях; 
  • обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов; 
  • превентивную и профилактическую деятельность, направленную на предотвращение совершения уголовных и других правонарушений; 
  • защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов; 
  • защита государственного имущества от противоправных посягательств; 
  • обеспечение выполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного преступления в отношении военнослужащих; 
  • контроль за выполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

В общую структуру военной полиции входят:

  • центральный орган управления; 
  • территориальные органы управления (межрегиональные, региональные, местные); 
  • центры специального назначения; 
  • учебные центры; 
  • дисциплинарные батальоны.

"Военная полиция комплектуется за счет численности Вооруженных сил Украины и не может превышать 1,5 процента численности Вооруженных сил Украины", - говорится в законопроекте.

Личный состав военной полиции состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников и комплектуется военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту и по призыву.

Напомним

31 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о военной полиции. В Минобороны призвали народных избранников поддержать этот документ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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