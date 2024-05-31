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У Раді зареєстрували законопроєкт про створення військової поліції: Міноборони закликало підтримати документ

У Раді зареєстрували законопроєкт про створення військової поліції: Міноборони закликало підтримати документ

Київ • УНН

 • 30911 перегляди

Міністерство оборони України закликає парламентарів підтримати законопроєкт про створення військової поліції. У міністерстві підкреслюють, що цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції.

Сьогодні в парламенті зареєстрували законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції. Міноборони вже закликало народних обранців підтримати цей документ. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства оборони України. 

Деталі 

У відомстві наголошують, що цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція.

Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21

 - йдеться в заяві Міноборони. 

Окрім того, у міністерстві наголошують на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

Доповнення

У п'ятницю, 31 травня, в Раді зареєстрували законопроєкт про Військову поліцію. Одним з ініціаторів документа є Голова Правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас. 

Автори документа пропонують утворити Військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до складу сектору безпеки і оборони.

Її призначенням буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

Метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

- йдеться у пояснювальній записці. 

Також автори документа наголошують, що діюча Військова служба правопорядку у ЗСУ не має повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення осіб до відповідальності

Водночас відсутність належного розшуку дезертирів та інших осіб, які самовільно залишили місця несення служби, незабезпечення невідворотності їх покарання, може негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у ЗСУ та інших військових формуваннях

- наголошують ініціатори законопроєкту.

Нагадаємо

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який втік зі служби та вихвалявся, що не повернеться до ЗСУ й підбурював до втечі інших військових.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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