ДБР та СБУ затримали дезертира, який знімав відео про ухиляння від служби
Київ • УНН
Чоловік, який втік з військової служби і підбурював інших до дезертирства у відеоролику, був затриманий. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Затримано дезертира, який втік зі служби та розповідав про це у відео. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.
У повідомленні додають, що фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.
Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
ДБР повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині.
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