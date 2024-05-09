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ДБР та СБУ затримали дезертира, який знімав відео про ухиляння від служби

ДБР та СБУ затримали дезертира, який знімав відео про ухиляння від служби

Київ • УНН

 • 18211 перегляди

Чоловік, який втік з військової служби і підбурював інших до дезертирства у відеоролику, був затриманий. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Затримано дезертира, який втік зі служби та розповідав про це у відео. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.

У повідомленні додають, що фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.

Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

ДБР повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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