В Польщі затримали російського дезертира: хотів потрапити до Європи прямо з фронту в Україні
Київ • УНН
41-річний російський солдат дезертирував з фронту в Україні і був затриманий у Польщі після того, як незаконно перетнув білоруський кордон, намагаючись потрапити до Європи.
У Польщі затримано російського військовослужбовця після того, як він перетнув білоруський кордон. Ймовірно дезертир намагався нелегально проникнути в Польщу через білорусь, прямо з фронту в Україні, пише RMF FM, передає УНН.
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Як з'ясував кореспондент RMF FM, затриманому російському військовослужбовцю 41 рік. Він був у цивільному одязі та без зброї.
Зазначається, що усе вказує на те, що він намагався нелегально проникнути в Польщу через білорусь, прямо з українського фронту.
За даними RMF FM, у чоловіка знайдено російські військові документи, зокрема контракт з армією, що передбачає участь у військових діях проти України.
"Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися організованим режимом олександра лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з країн Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії", - пише RMF FM.
Наразі дезертира ретельно перевіряють польські служби.
Прикордонна служба Підляшшя відмовилась коментувати ці повідомлення, підтверджуючи лише, що співробітники затримали російського дезертира в Польщі під час спроби перетнути кордон.
На цей момент немає інформації про те, чи звертався він за міжнародним захистом у Польщі.
Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства - ГУР29.04.24, 12:47 • 74551 перегляд