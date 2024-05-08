В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

В Польше задержан российский военнослужащий после того, как он пересек белорусскую границу. Вероятно дезертир пытался нелегально проникнуть в Польшу через Беларусь, прямо с фронта в Украине, пишет RMF FM, передает УНН.

Детали

Как выяснил корреспондент RMF FM, задержанному российскому военнослужащему 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия.

Отмечается, что все указывает на то, что он пытался нелегально проникнуть в Польшу через Беларусь, прямо с украинского фронта.

По данным RMF FM, у мужчины найдены российские военные документы, в частности контракт с армией, предусматривающий участие в военных действиях против Украины.

"Чтобы попасть на Запад, россиянин пытался воспользоваться организованным режимом александра лукашенко миграционным каналом, которым пользуются иностранцы преимущественно из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии", - пишет RMF FM.

Сейчас дезертира тщательно проверяют польские службы.

Пограничная служба Подляшья отказалась комментировать эти сообщения, подтверждая лишь, что сотрудники задержали российского дезертира в Польше при попытке пересечь границу.

На данный момент нет информации о том, обращался ли он за международной защитой в Польше.

Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР