ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

Задержан дезертир, который сбежал со службы и рассказывал об этом в видео. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу и подстрекал к побегу других военных.

В сообщении добавляют, что фигурант проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на Юге Украины.

Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал собратьям на фронт.

Работники ГБР с СБУ разыскали и задержали мужчину. Ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним,

ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области.

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