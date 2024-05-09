ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  85231 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  100674 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  127867 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  126258 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130852 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121095 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167589 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150452 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149624 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  293726 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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7 мая 2024, 11:15  •  255029 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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6 мая 2024, 10:55  •  291387 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  399687 просмотра

ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

Мужчина, который сбежал с военной службы и подстрекал других к дезертирству в видеоролике, был задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7257 просмотра
ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.

Новости Мира •   •  8042 просмотра
Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

политика •   •  9086 просмотра
Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

Гордана Силяновская-Давкова, 68-летняя профессор права и кандидат от оппозиционной консервативной партии, победила на президентских выборах в Северной Македонии, став первой женщиной, которая заняла эту должность в истории страны.

Новости Мира •   •  8360 просмотра
Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Президент Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Александра Трепака.

политика •   •  12186 просмотра
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Верховная Рада приняла закон, разрешающий одновременную выдачу паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, в том числе для украинцев за рубежом, с разной стоимостью в зависимости от времени оформления.

Общество •   •  12985 просмотра
Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  12417 просмотра
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Две гидроэлектростанции в Украине были выведены из эксплуатации из-за значительных повреждений, вызванных масштабной российской атакой на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  20805 просмотра
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

политика •   •  17846 просмотра
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

политика •   •  17094 просмотра
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола