В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

Сегодня в парламенте зарегистрировали законопроект №6569-д О создании в Украине военной полиции. Минобороны уже призвало народных избранников поддержать этот документ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Детали

В ведомстве отмечают, что этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция.

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21 - говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, в министерстве отмечают необходимость следственных полномочий для военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

Дополнение

В пятницу, 31 мая, в Раде зарегистрировали законопроект о военной полиции. Одним из инициаторов документа является председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас.

Авторы документа предлагают образовать военную полицию как военное формирование с правоохранительными функциями, что будет входить в состав сектора безопасности и обороны.

Ее назначением будет обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Минобороны Украины, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Целью законопроекта является создание законодательных оснований и правовых основ деятельности военной полиции как военного формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны, и который основной своей задачей имеет обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта - говорится в пояснительной записке.

Также авторы документа отмечают, что действующая военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и привлечению лиц к ответственности

В то же время отсутствие надлежащего розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, необеспечение неотвратимости их наказания, может негативно сказывается на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ и других военных формированиях - подчеркивают инициаторы законопроекта.

Напомним

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который сбежал со службы и хвастался, что не вернется в ВСУ и подстрекал к бегству других военных.