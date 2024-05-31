ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 17:22  •  10252 просмотра

Read in English

Министерство обороны Украины призывает парламентариев поддержать законопроект о создании военной полиции. В министерстве подчеркивают, что этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции.

Сегодня в парламенте зарегистрировали законопроект №6569-д О создании в Украине военной полиции. Минобороны уже призвало народных избранников поддержать этот документ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины. 

Детали 

В ведомстве отмечают, что этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция.

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21

 - говорится в заявлении Минобороны. 

Кроме того, в министерстве отмечают необходимость следственных полномочий для военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

Дополнение

В пятницу, 31 мая, в Раде зарегистрировали законопроект о военной полиции. Одним из инициаторов документа является председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас. 

Авторы документа предлагают образовать военную полицию как военное формирование с правоохранительными функциями, что будет входить в состав сектора безопасности и обороны.

Ее назначением будет обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Минобороны Украины, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Целью законопроекта является создание законодательных оснований и правовых основ деятельности военной полиции как военного формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны, и который основной своей задачей имеет обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта

- говорится в пояснительной записке. 

Также авторы документа отмечают, что действующая военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и привлечению лиц к ответственности

В то же время отсутствие надлежащего розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, необеспечение неотвратимости их наказания, может негативно сказывается на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ и других военных формированиях

- подчеркивают инициаторы законопроекта.

Напомним

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который сбежал со службы и хвастался, что не вернется в ВСУ и подстрекал к бегству других военных.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
natoNATO
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  51954 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  73355 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  98844 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  114334 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138226 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130481 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  191435 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112403 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  178761 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90336 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

  •  10252 просмотра
Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

  •  10747 просмотра
В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

  •  11712 просмотра
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

  •  12955 просмотра
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

  •  14717 просмотра
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

  •  12262 просмотра
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

  •  12204 просмотра
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

  •  12219 просмотра
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

  •  13146 просмотра
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

  •  13577 просмотра

Популярные

"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

  •  43132 просмотра
После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

  •  41397 просмотра
На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

  •  36288 просмотра
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

  •  38506 просмотра
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

  •  110478 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  135571 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  191435 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  179039 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  178761 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  182007 просмотра

В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

Министерство обороны Украины призывает парламентариев поддержать законопроект о создании военной полиции. В министерстве подчеркивают, что этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции.

Война •   •  10252 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

По словам Лубинца, все, кто вернулся сегодня из плена, сообщают, что не видели представителей МККК.

Война •   •  10747 просмотра
Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

По данным ведомства, уже есть рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру. Речь о 200 тыс. человек с огромным количеством мужчин старшего возраста.

Общество •   •  11712 просмотра
В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность королю Швеции Карлу XVI Густаву на шведском народу за их неизменную солидарность и поддержку Украины во время его рабочего визита в Королевство Швеция.

Война •   •  12955 просмотра
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги и угрозы нанесения российскими оккупантами ударов баллистическими ракетами.

Война •   •  14717 просмотра
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже находится дома на лечении. На днях начался процесс его реабилитации, но ему понадобится несколько месяцев для восстановления после покушения, совершенного на него в середине мая.

Новости Мира •   •  12262 просмотра
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Сейчас среди 129 тыс. военных преступлений, которые зарегистрированы офисом Генерального прокурора более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. На сегодня Украина имеет более 30 приговоров судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей.

Война •   •  12204 просмотра
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.

Общество •   •  12219 просмотра
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00.

Общество •   •  13146 просмотра
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 31 мая на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения, при этом наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.

Война •   •  13577 просмотра
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб