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Кравченко про ТЦК: Генпрокуратура реагуватиме на незаконні дії

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура реагуватиме на незаконні дії ТЦК. Також він наголосив на продовженні боротьби з корупцією спільно з НАБУ та САП.

Кравченко про ТЦК: Генпрокуратура реагуватиме на незаконні дії

Кандидат на посаду Генерального прокурора Руслан Кравченко коментуючи роботу ТЦК наголосив, що у разі вчинення злочинів працівниками ТЦК та СП, Генпрокуратура разом з правоохоронними органами буде відповідним чином реагувати. Про це вІн сказав виступаючи у ВР, передає УНН

Щодо дій ТЦК. Якщо вони будуть незаконними, Генеральна прокуратура разом з іншими органами буде реагувати. Якщо вчинений злочин, то відповідні правоохоронні органи реєструють провадження, проводяться відповідні слідчі дії для збирання доказів, а потім для повідомлення підозр

- заявив Кравченко.

Окрім того, він прокоментував боротьбу з корупцією.

"Щодо корупції. Органи прокуратури в координації з іншими правоохоронними органами продовжать боротьбу з корупцією. У нас також є два діючі антикорупційні органи – НАБУ та САП, які вдало боряться з корупцією й разом з ними продовжимо цю боротьбу для досягнення конкретних результатів", - сказав Кравченко. 

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Доповнення

В березні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що цього року збільшилася кількість звернень щодо порушень прав з боку працівників ТЦК, зокрема, на Харківщині, також є випадки з велосипедистами.   

1 травня повідомлялося, що Офіс Омбудсмена України в 2024 році отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Кравченко Руслан Андрійович
Національне антикорупційне бюро України
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