Кравченко про ТЦК: Генпрокуратура реагуватиме на незаконні дії

Кандидат на посаду Генерального прокурора Руслан Кравченко коментуючи роботу ТЦК наголосив, що у разі вчинення злочинів працівниками ТЦК та СП, Генпрокуратура разом з правоохоронними органами буде відповідним чином реагувати. Про це вІн сказав виступаючи у ВР, передає УНН.

Щодо дій ТЦК. Якщо вони будуть незаконними, Генеральна прокуратура разом з іншими органами буде реагувати. Якщо вчинений злочин, то відповідні правоохоронні органи реєструють провадження, проводяться відповідні слідчі дії для збирання доказів, а потім для повідомлення підозр - заявив Кравченко.

Окрім того, він прокоментував боротьбу з корупцією.

"Щодо корупції. Органи прокуратури в координації з іншими правоохоронними органами продовжать боротьбу з корупцією. У нас також є два діючі антикорупційні органи – НАБУ та САП, які вдало боряться з корупцією й разом з ними продовжимо цю боротьбу для досягнення конкретних результатів", - сказав Кравченко.

Фізичне насильство та позбавлення прав: Лубінець назвав кричущі випадки дій ТЦК

Доповнення

В березні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що цього року збільшилася кількість звернень щодо порушень прав з боку працівників ТЦК, зокрема, на Харківщині, також є випадки з велосипедистами.

1 травня повідомлялося, що Офіс Омбудсмена України в 2024 році отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.