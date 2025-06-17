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Кравченко о ТЦК: Генпрокуратура будет реагировать на незаконные действия

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Руслан Кравченко заявил, что Генпрокуратура будет реагировать на незаконные действия ТЦК. Также он подчеркнул продолжение борьбы с коррупцией совместно с НАБУ и САП.

Кравченко о ТЦК: Генпрокуратура будет реагировать на незаконные действия

Кандидат на должность Генерального прокурора Руслан Кравченко, комментируя работу ТЦК, подчеркнул, что в случае совершения преступлений работниками ТЦК и СП, Генпрокуратура вместе с правоохранительными органами будет соответствующим образом реагировать. Об этом он сказал, выступая в ВР, передает УНН

Относительно действий ТЦК. Если они будут незаконными, Генеральная прокуратура вместе с другими органами будет реагировать. Если совершено преступление, то соответствующие правоохранительные органы регистрируют производство, проводятся соответствующие следственные действия для сбора доказательств, а затем для сообщения подозрений

- заявил Кравченко.

Кроме того, он прокомментировал борьбу с коррупцией.

"Относительно коррупции. Органы прокуратуры в координации с другими правоохранительными органами продолжат борьбу с коррупцией. У нас также есть два действующих антикоррупционных органа – НАБУ и САП, которые удачно борются с коррупцией и вместе с ними продолжим эту борьбу для достижения конкретных результатов", - сказал Кравченко. 

Физическое насилие и лишение прав: Лубинец назвал вопиющие случаи действий ТЦК26.03.25, 17:26 • 26308 просмотров

Дополнение

В марте Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в этом году увеличилось количество обращений о нарушениях прав со стороны работников ТЦК, в частности, в Харьковской области, также есть случаи с велосипедистами.   

1 мая сообщалось, что Офис Омбудсмена Украины в 2024 году получил 1560 обращений от граждан, которые считали, что их права нарушаются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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