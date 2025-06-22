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Кравченко розповів про службову квартиру, дружину та конкурс до НАБУ

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко роз'яснив питання, що привернули суспільну увагу, стосовно своєї службової квартири та участі у конкурсі на посаду голови НАБУ. Він підкреслив своє право на службове житло як учасник бойових дій та пояснив обставини його приватизації та подальшого продажу.

Кравченко розповів про службову квартиру, дружину та конкурс до НАБУ

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у соцмережі розставив крапки над "і" щодо низки особистих справ, які привертали увагу. Зокрема ідеться про приватизацію службової квартири, участь у бойових діях, сімейний стан та з приводу участі у конкурсі на очільника НАБУ.

Передає УНН із посиланням на сторінку Руслана Кравченко в Facebook.

Деталі

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив наступне:

Бачу, що до мене прикута підвищена увага. І це нормально. Посада Генерального прокурора передбачає пильність, вимогливість і суспільну довіру.  

- зазначив він. 

Посадовець заявив, що відповідати на маніпуляції - найнижчий рівень публічного діалогу, тому він розставить всі крапки над "і". Бо, важливо бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою.

Зокрема, Кравченко розповів про житло. 

Перше. Квартира.

Після служби в Криму та зоні АТО- Дебальцевому та Бахмуті - я, як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло. У грудні 2018 року я отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар). Це було моє законне право, передбачене статусом військовослужбовця ( військовий прокурор) та законодавством. 

- повідомив він.

Кравченко зазначив, що упродовж трьох років він неодноразово пропускав свою чергу. Це пов'язано було з тим, що у пропозиціях були квартири більшої площі, ніж та, на яку він мав право.

Я міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму. 

- пише Кравченко. 

Кравченко підкреслив, що отримав рівно ті 42 метри, які належали йому відповідно до закону.

У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири. 

- повідомив він. 

Згодом він її продав, щоб виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі,  - "аж 52 квадратних метри", резюмував Кравченко.

Сімейний стан

З дружиною ми офіційно розлучені майже рік, зазначив у своєму дописі Кравченко.

Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано. Закликаю поважати моє право на приватність і залишити це у спокої. Бо тут мова не тільки про мене.

- написав він. 

 Конкурс до НАБУ

Це не про особисте. Це про систему, яку ми будуємо. Я відчув це на собі під час участі в конкурсі на посаду директора НАБУ

- зазначив Кравченко. 

За результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності він набрав найвищі бали і очолив рейтинг.

Але не пройшов, додає у своєму дописі.

Тоді, як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними. Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом. 

- повідомив генпрокурор.

Кравченко підсумував у своєму дописі в соцмережі, що він завжди відкритий до конструктивної розмови, аргументованої критики та фактів. 

Але для мене залишаються принциповими три речі: професіоналізм, справедливість і готовність нести відповідальність.

- зазначив він. 

Нагадаємо

21 червня 2025 року Президент України підписав указ №416/2025. Цим указом Руслана Кравченка призначено Генеральним прокурором.

Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура реагуватиме на незаконні дії ТЦК. Також він наголосив на продовженні боротьби з корупцією спільно з НАБУ та САП.

Руслан Кравченко заявив, що для ефективної роботи військової прокуратури першочергово необхідні кадри зі стажем та досвідом.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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