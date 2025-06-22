Кравченко розповів про службову квартиру, дружину та конкурс до НАБУ

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у соцмережі розставив крапки над "і" щодо низки особистих справ, які привертали увагу. Зокрема ідеться про приватизацію службової квартири, участь у бойових діях, сімейний стан та з приводу участі у конкурсі на очільника НАБУ.

Передає УНН із посиланням на сторінку Руслана Кравченко в Facebook.

Деталі

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив наступне:

Бачу, що до мене прикута підвищена увага. І це нормально. Посада Генерального прокурора передбачає пильність, вимогливість і суспільну довіру. - зазначив він.

Посадовець заявив, що відповідати на маніпуляції - найнижчий рівень публічного діалогу, тому він розставить всі крапки над "і". Бо, важливо бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою.

Зокрема, Кравченко розповів про житло.

Перше. Квартира.

Після служби в Криму та зоні АТО- Дебальцевому та Бахмуті - я, як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло. У грудні 2018 року я отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар). Це було моє законне право, передбачене статусом військовослужбовця ( військовий прокурор) та законодавством. - повідомив він.

Кравченко зазначив, що упродовж трьох років він неодноразово пропускав свою чергу. Це пов'язано було з тим, що у пропозиціях були квартири більшої площі, ніж та, на яку він мав право.

Я міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму. - пише Кравченко.

Кравченко підкреслив, що отримав рівно ті 42 метри, які належали йому відповідно до закону.

У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири. - повідомив він.

Згодом він її продав, щоб виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі, - "аж 52 квадратних метри", резюмував Кравченко.

Сімейний стан

З дружиною ми офіційно розлучені майже рік, зазначив у своєму дописі Кравченко.

Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано. Закликаю поважати моє право на приватність і залишити це у спокої. Бо тут мова не тільки про мене. - написав він.

Конкурс до НАБУ

Це не про особисте. Це про систему, яку ми будуємо. Я відчув це на собі під час участі в конкурсі на посаду директора НАБУ - зазначив Кравченко.

За результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності він набрав найвищі бали і очолив рейтинг.

Але не пройшов, додає у своєму дописі.

Тоді, як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними. Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом. - повідомив генпрокурор.

Кравченко підсумував у своєму дописі в соцмережі, що він завжди відкритий до конструктивної розмови, аргументованої критики та фактів.

Але для мене залишаються принциповими три речі: професіоналізм, справедливість і готовність нести відповідальність. - зазначив він.

Нагадаємо

21 червня 2025 року Президент України підписав указ №416/2025. Цим указом Руслана Кравченка призначено Генеральним прокурором.

Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура реагуватиме на незаконні дії ТЦК. Також він наголосив на продовженні боротьби з корупцією спільно з НАБУ та САП.

Руслан Кравченко заявив, що для ефективної роботи військової прокуратури першочергово необхідні кадри зі стажем та досвідом.