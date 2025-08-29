Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе

Идентифицировано более 60 украинских военнопленных, отбывающих наказание в колонии в чечне. Об этом сообщила начальник отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Анастасия Шидловская во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли информация, что военных, которых брали в плен "вагнеровцы", продавали в чечню, Шидловская ответила: "В настоящее время официально такой информации у нас нет".

Однако Шидловская отметила, что было идентифицировано более 60 человек, отбывающих наказание именно в колонии в чечне.

Я отмечала, что у нас есть программное обеспечение и наши сотрудники постоянно осуществляют поиск, в том числе и в колониях. Так нашими сотрудниками было идентифицировано более 60 человек, если я не ошибаюсь, которые отбывают наказание именно в колонии в Чечне - рассказала Шидловская.

Дополнение

В 2024 году представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщал изданию The Times, что чеченские военизированные формирования активно скупают украинских военнопленных у других российских военных группировок.

Были случаи, когда они покупали наших раненых у российской армии, доставляли их в (столицу чечни – ред.) грозный, а затем обменивали на своих - сообщал он.

Шидловская заявляла, что очень мало информации о пропавших без вести военных в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении.

Медийная инициатива за права человека сообщала, что Украина расследует судьбу по меньшей мере 3000 военных, пропавших в боях с группой "Вагнер".

По данным "Медиазоны", в боях за Бахмут погибли около 20 тысяч вагнеровцев. Сколько же погибло украинских военных, командование не сообщает. Впрочем, украинские потери значительны. Это и убитые, и пропавшие без вести, и взятые в плен. Судьба тысяч из них остается неизвестной.

