Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії Чечні. Офіційної інформації про продаж військових "вагнерівцями" до чечні немає.

Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю

Ідентифіковано понад 60 українських військовополонених, які відбувають покарання в колонії в чечні. Про це повідомила начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи є інформація, що військових, яких брали в полон "Вагнерівці" продавали в чечню, Шидловська відповіла: "На даний час офіційно такої інформації в нас немає".

Проте Шидловська зазначила, що було ідентифіковано понад 60 осіб, які відбувають покарання саме в колонії в чечні. 

Я зазначала, що в нас є програмне забезпечення й наші працівники постійно здійснюють пошук, в тому числі й в колоніях. Так нашими працівниками було ідентифіковано понад 60 осіб, якщо я не помиляюсь, які відбувають покарання саме в колонії в чечні 

- розповіла Шидловська.

В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти01.07.25, 16:53 • 977 переглядiв

Доповнення

У 2024 році представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повдомляв виданню The Times, що чеченські воєнізовані формування активно скуповують українських військовополонених у інших російських військових угруповань.

Були випадки, коли вони купували наших поранених у російської армії, доставляли їх до (столиці чечні – ред.) грозного, а потім обмінювали на своїх 

- повідомляв він.

Шидловська заявляла, що дуже мало інформації щодо зниклих безвісти військовим у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку.

Медійна ініціатива за права людини повідомляла, що Україна розслідує долю щонайменше 3000 військових, зниклих у боях із групою "Вагнер".

За даними "Медіазони", у боях за Бахмут загинули близько 20 тисяч вагнерівців. Скільки ж полягло українських військових, командування не повідомляє. Втім, українські втрати значні. Це і убиті, і зниклі безвісти, і взяті в полон. Доля тисяч із них залишається невідомою.

Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян29.08.25, 13:34 • 2480 переглядiв

Анна Мурашко

