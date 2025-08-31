$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 17785 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 45219 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 70299 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 85949 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 103014 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251001 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109482 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84766 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98829 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 317753 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
Последствия обстрелов Донецкой области по состоянию на утро 31 августа: 2 человека погибли, много раненых

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Российские войска 33 раза обстреляли Донецкую область, что привело к гибели двух человек и ранениям. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах.

Последствия обстрелов Донецкой области по состоянию на утро 31 августа: 2 человека погибли, много раненых

Пострадали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Передает УНН со ссылкой на Главу Донецкой облгосадминистрации.

Детали

Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Повреждены многоэтажки, частные здания и хозяйственные постройки в Доброполье, Покровске, Александровке и Лимане.

В Святогорске убит человек. В Иверском Новодонецкой общины 1 человек погиб и 3 ранены.

В Константиновке 2 человека ранены. Также повреждены 8 многоэтажек, 2 частных дома, админздание и 10 гаражей.

В Северске повреждены 3 дома.

С линии фронта эвакуировано 190 человек, в том числе 32 ребенка, добавил руководитель ОВА Донецкой области Филашкин.

Напомним

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску, попали в отделение "Новой почты", есть погибший и ранен ребенок.

Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области30.08.25, 22:29 • 7152 просмотра

Игорь Тележников

Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Северск
Константиновка
Бахмут
Краматорск