Последствия обстрелов Донецкой области по состоянию на утро 31 августа: 2 человека погибли, много раненых
Киев • УНН
Российские войска 33 раза обстреляли Донецкую область, что привело к гибели двух человек и ранениям. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах.
Пострадали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Передает УНН со ссылкой на Главу Донецкой облгосадминистрации.
Детали
Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Повреждены многоэтажки, частные здания и хозяйственные постройки в Доброполье, Покровске, Александровке и Лимане.
В Святогорске убит человек. В Иверском Новодонецкой общины 1 человек погиб и 3 ранены.
В Константиновке 2 человека ранены. Также повреждены 8 многоэтажек, 2 частных дома, админздание и 10 гаражей.
В Северске повреждены 3 дома.
С линии фронта эвакуировано 190 человек, в том числе 32 ребенка, добавил руководитель ОВА Донецкой области Филашкин.
Напомним
В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску, попали в отделение "Новой почты", есть погибший и ранен ребенок.
Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области30.08.25, 22:29 • 7152 просмотра