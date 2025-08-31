Наслідки обстрілів Донецької області станом на ранок 31 серпня: 2 людини загинули, багато поранених

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 17273 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 44021 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 69442 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 85077 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 102297 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250731 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109189 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84702 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98760 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 317275 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.8м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ30 серпня, 23:20 • 10393 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 11234 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 7958 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 9950 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 5068 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 9548 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 5556 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 92878 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 221959 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 224917 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 317278 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 266319 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Китай
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 105693 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 238513 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 261958 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 259165 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239336 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Наслідки обстрілів Донецької області станом на ранок 31 серпня: 2 людини загинули, багато поранених

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Російські війська 33 рази обстріляли Донецьку область, спричинивши загибель двох людей та поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у кількох населених пунктах.

Наслідки обстрілів Донецької області станом на ранок 31 серпня: 2 людини загинули, багато поранених

Постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Передає УНН із посиланням на Голова Донецької облдержадміністрації.

Деталі

 Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. 

Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будівлі та господарчі споруди у Добропіллі, Покровську, Олександрівці та Лимані.

У Святогірську вбито людину. В Іверському Новодонецької громади 1 людина загинула і 3 поранені.

У Костянтинівці 2 людини поранені. Також пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 10 гаражів.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 190 людей, у тому числі 32 дитини, додав керівник ОВА Донеччини Філашкін.

Нагадаємо

 У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську, поцілили у відділення "Нової пошти", є загиблий і поранено дитину.

Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області30.08.25, 22:29 • 7070 переглядiв

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Сіверськ
Костянтинівка
Бахмут
Краматорськ