Наслідки обстрілів Донецької області станом на ранок 31 серпня: 2 людини загинули, багато поранених

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ 30 серпня, 23:20 • 10393 перегляди