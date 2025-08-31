Наслідки обстрілів Донецької області станом на ранок 31 серпня: 2 людини загинули, багато поранених
Київ • УНН
Російські війська 33 рази обстріляли Донецьку область, спричинивши загибель двох людей та поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у кількох населених пунктах.
Постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Передає УНН із посиланням на Голова Донецької облдержадміністрації.
Деталі
Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини.
Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будівлі та господарчі споруди у Добропіллі, Покровську, Олександрівці та Лимані.
У Святогірську вбито людину. В Іверському Новодонецької громади 1 людина загинула і 3 поранені.
У Костянтинівці 2 людини поранені. Також пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 10 гаражів.
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
З лінії фронту евакуйовано 190 людей, у тому числі 32 дитини, додав керівник ОВА Донеччини Філашкін.
