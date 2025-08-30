Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 8062 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 23033 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 50847 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 66039 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 85253 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 234612 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 101663 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 81770 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 96881 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 303931 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 30 серпня, 09:59 • 53479 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 75497 перегляди
Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора30 серпня, 11:39 • 7208 перегляди
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: стрілок здійснив 4 постріли у груди 30 серпня, 12:27 • 8390 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела30 серпня, 13:31 • 12785 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 75574 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 207594 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 211991 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 303934 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 254385 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 99292 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 232041 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 255769 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 253227 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 233874 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області

Київ • УНН

 • 44 перегляди

28 серпня у Покровському районі Донецької області російський військовий застрелив беззбройного цивільного чоловіка. Це порушення Женевської конвенції, злочинця буде притягнуто до відповідальності.

Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області

28 серпня у Покровському районі Донецької області українська аеророзвідка зафіксувала момент, коли окупант розстріляв беззбройного літнього чоловіка просто на його подвір’ї. Про це пише УНН із посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

На відео чітко видно, що загиблий був у цивільному одязі та не мав зброї. Це є прямим порушенням Женевської конвенції IV щодо захисту цивільного населення.

За попередніми даними, злочин скоїв військовослужбовець 95-го окремого стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії зс рф. Усі факти фіксуються, і кожен військовий злочинець разом із командирами буде притягнутий до відповідальності.

Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян29.08.25, 13:34 • 48044 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Донецька область