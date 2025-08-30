Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій області
Київ • УНН
28 серпня у Покровському районі Донецької області російський військовий застрелив беззбройного цивільного чоловіка. Це порушення Женевської конвенції, злочинця буде притягнуто до відповідальності.
28 серпня у Покровському районі Донецької області українська аеророзвідка зафіксувала момент, коли окупант розстріляв беззбройного літнього чоловіка просто на його подвір’ї. Про це пише УНН із посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".
На відео чітко видно, що загиблий був у цивільному одязі та не мав зброї. Це є прямим порушенням Женевської конвенції IV щодо захисту цивільного населення.
За попередніми даними, злочин скоїв військовослужбовець 95-го окремого стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії зс рф. Усі факти фіксуються, і кожен військовий злочинець разом із командирами буде притягнутий до відповідальності.
