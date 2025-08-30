Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области

$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 8492 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 23728 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 51848 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 67039 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 86237 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 236331 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 102150 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 82028 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 96994 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 304925 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59 • 54153 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 76668 просмотра
Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора30 августа, 11:39 • 7496 просмотра
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30 августа, 12:27 • 8702 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники30 августа, 13:31 • 12953 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 77207 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 208594 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 212941 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 304927 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 255304 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Владимир Гройсман
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 99816 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 232529 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 256231 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 253660 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 234276 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области

Киев • УНН

 • 958 просмотра

28 августа в Покровском районе Донецкой области российский военный застрелил безоружного гражданского мужчину. Это нарушение Женевской конвенции, преступник будет привлечен к ответственности.

Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области

28 августа в Покровском районе Донецкой области украинская аэроразведка зафиксировала момент, когда оккупант расстрелял безоружного пожилого мужчину прямо в его дворе. Об этом пишет УНН со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

На видео четко видно, что погибший был в гражданской одежде и не имел оружия. Это является прямым нарушением Женевской конвенции IV о защите гражданского населения.

По предварительным данным, преступление совершил военнослужащий 95-го отдельного стрелкового полка 5-й мотострелковой бригады 51-й армии вс рф. Все факты фиксируются, и каждый военный преступник вместе с командирами будет привлечен к ответственности.

Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиян29.08.25, 13:34 • 48050 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Донецкая область