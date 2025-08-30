Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой области
Киев • УНН
28 августа в Покровском районе Донецкой области российский военный застрелил безоружного гражданского мужчину. Это нарушение Женевской конвенции, преступник будет привлечен к ответственности.
28 августа в Покровском районе Донецкой области украинская аэроразведка зафиксировала момент, когда оккупант расстрелял безоружного пожилого мужчину прямо в его дворе. Об этом пишет УНН со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".
На видео четко видно, что погибший был в гражданской одежде и не имел оружия. Это является прямым нарушением Женевской конвенции IV о защите гражданского населения.
По предварительным данным, преступление совершил военнослужащий 95-го отдельного стрелкового полка 5-й мотострелковой бригады 51-й армии вс рф. Все факты фиксируются, и каждый военный преступник вместе с командирами будет привлечен к ответственности.
