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Иран возобновил ракетные удары после атаки США и Саудовской Аравии по его союзникам в Ираке

Киев • УНН

 • 3957 просмотра

Иран нанёс ракетные удары по американским объектам после атаки США и Саудовской Аравии на иракские ополчения, в результате которой погибли 20 бойцов. В Египте после атак беспилотников загорелись два газовых судна.

Иран возобновил ракетные удары после атаки США и Саудовской Аравии по его союзникам в Ираке

Иран в среду нанес ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке после того, как США совместно с Саудовской Аравией атаковали поддерживаемые Тегераном ополчения в Ираке. В результате ударов по Ираку погибли по меньшей мере 20 бойцов и шестеро иранских советников, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным британской компании морской безопасности Ambrey, в египетском порту Дамьетта после атак беспилотников загорелись два судна для перевозки природного газа. Речь идет о плавучем хранилище, принадлежащем американской компании, и танкере греческого владельца. Информации о пострадавших нет, а ответственных за атаку пока не установили.

США ввели санкции против иранских фирм, обвиняемых в поддержке рэкета в Ормузском проливе - СМИ29.07.26, 19:55 • 3768 просмотров

Эскалация после нескольких дней относительного затишья усилила опасения относительно нового расширения конфликта, который длится уже пять месяцев и влияет на мировую экономику.

Саудовская Аравия обвинила иракские ополчения в атаках

Саудовская Аравия заявила, что поддерживаемые Ираном иракские ополчения в течение последних двух дней атаковали ее нефтяные объекты с помощью беспилотников. Одна из группировок отрицала свою причастность, тогда как йеменские хуситы заявили, что именно они нанесли удары по саудовской энергетической инфраструктуре.

Как отмечает AP, если подтвердится, что атаки на суда в Египте также связаны с Ираном или его союзниками, это может свидетельствовать о дальнейшем расширении конфликта на новые страны региона.

Иракская коалиция ополчений выдвинула ультиматум и угрожает ответом на удары США29.07.26, 21:24 • 11496 просмотров

Степан Гафтко

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