Иран и Оман финализируют соглашение по Ормузскому проливу

Иран заявляет, что соглашение с Оманом относительно Ормузского пролива находится "на завершающих этапах", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Иран заявил, что достиг соглашения с Оманом относительно маршрута судоходства через Ормузский пролив.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи не предоставил никаких дополнительных подробностей относительно соглашения, которое, по его словам, находится "на завершающих этапах".

В своем заявлении представитель иранского МИД заявил, что "географические координаты маршрута" были согласованы с Оманом.

"Факторы, которые делают Ормузский пролив опасным, по-прежнему существуют со стороны Соединенных Штатов, в частности военно-морская блокада и другие агрессивные и угрожающие действия против Ирана и его интересов", — сказал он, согласно сообщению IRNA.

Однако Багаи предупредил, что соглашение с Оманом не гарантирует безопасного судоходства через пролив, утверждая, что безопасность по-прежнему зависит от блокады США иранских портов. США и Оман сразу не прокомментировали это предложение.

CNN также отмечает, что Иран и Оман близки к завершению согласования предложенных рамок для коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Однако соглашение не приведет к автоматическому возобновлению работы водного пути, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью IRNA.

Гарибабади заявил, что переговоры продолжаются более трех недель и привели к широкому согласию относительно предложенных маршрутов входящего и исходящего судоходства. Переговоры также охватывали технические договоренности, безопасность и суверенитет Ирана и Омана, а также предложенный совместный координационный центр для управления морским движением и сбора информации с судов.

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Согласно предложенной договоренности, временные маршруты вблизи иранского острова Ларак в Ормузском проливе и через территориальные воды Омана будут закрыты.

Часть новых коридоров для входящего и исходящего судоходства будет проходить через иранские воды, что станет отходом от существовавшей десятилетиями системы, в рамках которой коммерческие суда курсировали через воды Омана, заявил Гарибабади.

По словам Гарибабади, предложенный маршрут первоначально будет функционировать от двух до четырех месяцев, а возможно, и дольше. Его реализация потребует отдельного решения высшего руководства Ирана.

"Это взаимопонимание само по себе не означает, что Ормузский пролив снова откроется", — сказал он, добавив, что возобновление работы остается предметом определенных предварительных условий.

Гарибабади заявил, что эти условия в основном касаются Соединенных Штатов, которых он обвинил в возобновлении военно-морской блокады, боевых действий и повторном введении санкций. США заявили, что возобновили удары после того, как Иран обстрелял суда, проходившие через пролив.

Гарибабади отрицал, что Иран сейчас ведет переговоры с США относительно водного пути, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил, что Ормузский пролив будет снова открыт "скоро". Трамп также сообщил Fox News, что с Тегераном ведутся "очень хорошие переговоры".

Один чиновник из стран Персидского залива, знакомый с переговорами, сказал, что существует шанс "50 на 50", что Иран и Оман достигнут соглашения в пятницу.

Данные MarineTraffic в среду показывают, что по меньшей мере 10 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 25 часов. На другом важном водном пути судно затонуло после атаки в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море, сообщил UKMTO. Поддерживаемые Ираном хуситы неоднократно угрожали нарушить судоходство через пролив.

Мировые цены на нефть вчера выросли после резкого падения в начале недели на фоне признаков перебоев в судоходстве в Красном море и противоречивых сообщений об Ормузском проливе.

Переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США завершились в среду раньше, чем ожидалось, на фоне возобновления израильских ударов по югу Ливана.

Одним из главных пунктов разногласий между Тегераном и Вашингтоном, указывает BBC, является угроза Ирана ввести пошлину для судов, желающих пересечь пролив.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, которого цитирует Reuters, Иран добивается введения пошлины в размере от 5% до 7% стоимости грузов с судов, использующих пролив. Оман обсуждает пошлину в размере около 3%, тогда как Вашингтон хочет, чтобы пошлины вообще не взимались.

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