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Нефть дешевеет третий день подряд после договорённости Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Киев • УНН

 • 5091 просмотра

Цены на нефть упали третий день подряд после заявления Ирана о договорённости с Оманом относительно маршрута через Ормузский пролив. WTI торгуется около 75 долларов, Brent — выше 79 долларов за баррель.

Нефть дешевеет третий день подряд после договорённости Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Мировые цены на нефть продолжили снижаться третий день подряд после заявления Ирана о достижении договоренности с Оманом относительно предложенного маршрута судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Иранская сторона сообщила, что маршрут останется открытым в течение двух-четырех месяцев, однако подчеркнула, что это не означает полного восстановления судоходства через пролив. На фоне этих новостей трейдеры начали ожидать частичного восстановления поставок энергоносителей через один из важнейших морских путей мира.

Иран может получить контроль над судами в Ормузском проливе в рамках нового соглашения05.08.26, 23:42 • 14226 просмотров

Нефть марки WTI завершила торги на уровне около 75 долларов за баррель после падения на 11%, тогда как Brent закрылась выше 79 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, добавив, что "посмотрит, что произойдет".

Рынок сохраняет осторожность из-за рисков эскалации

Цены на нефть в США уже упали ниже 80 долларов за баррель, поскольку мировой рынок нефти оценивает потенциал соглашения с Ираном. Если соглашение будет достигнуто, то цена на нефть может опуститься до 70 долларов за баррель

– сказал старший портфельный менеджер Tortoise Capital Роб Таммел.

В то же время Bloomberg отмечает, что участники рынка остаются осторожными из-за риска новой эскалации на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором неопределенности стали заявления йеменских хуситов об атаке на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе и угрозы другим судам в Красном море.

Трамп пригрозил Ирану "очень сильным ударом", если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время05.08.26, 07:42 • 5543 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Красное море
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Тегеран
Оман
Соединённые Штаты
Иран