Вода в волге в самаре стала ядовито-зеленой из-за цианобактерий - в СВР заявили о провале экопроекта путина
Киев • УНН
Из-за сброса неочищенных стоков вода в волге в самаре приобрела ярко-зеленый цвет. федеральный проект "Оздоровление волги" провалился, несмотря на выделение почти 127 млрд рублей.
Вода в реке волга возле набережных и мест отдыха российского города самара приобрела ярко-зеленый цвет из-за массового размножения токсичных цианобактерий. В Службе внешней разведки Украины заявили, что это стало следствием многолетнего сброса неочищенных стоков и провала федеральной программы по оздоровлению реки, передает УНН.
Детали
По данным СВР, местные жители публикуют видео с окрашенной в кислотно-зеленый цвет водой. Гидрологи объясняют это стремительным распространением токсичных цианобактерий.
Эта ядовитая масса активно разрастается из-за постоянного сброса в реку грязных неочищенных стоков и азотно-фосфорных удобрений с полей, которые стали идеальной питательной средой для бактерий. При этом россиянам купаться в реке не запретили
В разведке отметили, что федеральный проект "Оздоровление волги", который активно продвигал кремль, не достиг заявленных целей, несмотря на значительное финансирование.
На спасение главной водной артерии россии было выделено почти 127 млрд рублей, однако вместо очистки реки россияне получили зеленое болото
По информации СВР, российские власти планировали втрое сократить объемы загрязненных стоков, однако этого не произошло. Еще в 2024 году парламентская проверка установила, что из 121 профинансированного объекта очистных сооружений нормативных показателей достигли лишь шесть.
В 2026 году ситуация не изменилась - ежедневно в волгу попадают семь тысяч кубометров городских неочищенных стоков
В СВР также заявили, что российские чиновники фактически имитировали выполнение экологической программы.
Для путинской вертикали власти такая ситуация является абсолютной нормой: российские губернаторы даже не появлялись на стройках, вместо этого отправляли в москву красивые фотоотчеты
По оценке украинской разведки, эта ситуация демонстрирует системные проблемы государственного управления в рф и неспособность власти эффективно реализовывать масштабные инфраструктурные и экологические проекты.
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