Вместо инженеров - разнорабочие: в беларуси за пять лет количество студентов-бакалавров сократилось почти вчетверо – разведка

В беларуси стремительно сокращается количество студентов высших учебных заведений, в то время как власти все активнее направляют подростков в колледжи и профессионально-технические училища, пытаясь компенсировать дефицит рабочей силы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, за последние пять лет количество студентов колледжей в Беларуси выросло на 17,4%, а учащихся профессионально-технических заведений – на 8,6%. В то же время число студентов бакалавриата сократилось почти вчетверо – с 254 426 в 2020 году до 69 199 в 2025 году.

Еще более резкое падение зафиксировано на магистерском уровне – количество студентов уменьшилось с почти 9 тысяч до всего 23 человек.

В Службе внешней разведки отмечают, что министерство образования Беларуси объясняет такую тенденцию высоким спросом на специалистов среднего звена и планирует к 2030 году довести долю выпускников девятых классов, поступающих в колледжи, до 50%.

По информации СВР, уже с восьмого класса администрации школ фактически ориентируют учащихся на рабочие профессии, популяризируя прежде всего строительные и другие низкоквалифицированные специальности.

Как отмечает украинская разведка, главной причиной такой политики является острый дефицит кадров. В настоящее время белорусской экономике не хватает около 132 тысяч работников. Попытки властей привлечь трудовых мигрантов не дали ожидаемого результата, поэтому нехватку рабочей силы решили компенсировать за счет молодежи. Ситуацию также ухудшают массовая эмиграция граждан, в том числе по политическим причинам, и демографический кризис.

Кроме этого, в СВР отмечают, что высшее образование в Беларуси постепенно потеряло престиж. Родители все чаще разочаровываются в его качестве, в то время как рабочие профессии дают возможность быстрее начать трудовую деятельность и получать доход.

В разведке предупреждают, что такая политика может иметь долгосрочные негативные последствия. По мнению экспертов, форсированное привлечение подростков на рынок труда напоминает практики детского труда XIX века и негативно влияет как на физическое, так и на психологическое развитие молодежи. Кроме того, ставка на низкоквалифицированный труд, по их мнению, создает риск технологического отставания страны и усиливает ее зависимость от иностранных технологий.

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