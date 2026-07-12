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В россии перед "выборами" усилили давление на неудобных кандидатов — разведка

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В российских регионах силовики используют административные дела и аресты для устранения неудобных кандидатов. В частности, в Уфе и Томской области возбуждены дела за дискредитацию армии и демонстрацию экстремистской символики.

В россии перед "выборами" усилили давление на неудобных кандидатов — разведка

В российских регионах накануне «выборов» усиливается давление на независимых и оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Для их устранения от участия в кампаниях силовики используют административные дела, аресты и обвинения в якобы дискредитации армии или демонстрации экстремистской символики.

Подробности 

По данным разведки, в Уфе полиция обвинила в «дискредитации армии» кандидата в городской совет Дениса Малышева, выдвинутого «Гражданским союзом». Публикацию, которая якобы стала основанием для возбуждения дела, найти не удалось.

Ранее представителей этого же объединения пытались привлечь к ответственности за организацию «несанкционированного митинга», хотя активисты лишь собирали подписи.

В Томской области к 15 суткам административного ареста приговорили другого представителя партии — Антона Исакова. Его обвинили в «демонстрации экстремистской символики» из-за логотипа Facebook.

После завершения ареста Исакова ждет еще один суд из-за публикации, размещенной в 2017 году. Как отметили в СВРУ, два административных наказания подряд могут автоматически лишить его права участвовать в выборах в региональную думу.

Давление также усилилось на представителей российской оппозиционной партии «Яблоко». Избирательная комиссия выявила нарушения в документах 25 из 412 заявленных кандидатов, предоставив юристам лишь несколько дней для их устранения.

Лидер свердловского отделения партии Максим Петлин и физик Грей Болтачов уже отозвали свои кандидатуры, объяснив решение постоянным давлением со стороны силовых структур.

Кроме того, российская полиция сорвала встречу с избирателями, которую проводила основательница партии «Рассвет» Екатерина Дунцова.

В Службе внешней разведки подчеркивают, что административные протоколы, аресты и штрафы за старые посты используются для устранения независимых политиков еще до начала активной фазы избирательной кампании.

Напомним

В начале июля 2026 года партия «Единая Россия» стартовала с предвыборной кампанией на основе поддержки Путина и войны в Украине.

Александра Василенко

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