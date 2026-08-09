Молдова готовит предложения о возможности предоставления Украине 20 локомотивов — Калашник

Молдова готовит предложения о возможности предоставления Украине 20 локомотивов. Важно обеспечить конкурентоспособную стоимость перевозок и дополнительные маршруты для украинских грузов через Молдову в румынский порт Констанца. Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник после встречи с министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимиром Болей, передает УНН.

Договоренности с Молдовой переводим в конкретные решения... провели в Одесской области рабочую встречу с Вице-премьер-министром — Министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Владимиром Болей

По его словам, "наш приоритет — беспрепятственное движение от Одессы до дунайского региона".

Для этого мы должны обеспечить свободный и безопасный транзит по 7-километровому участку дороги М-15 в районе Паланки. А также готовимся к открытию нового совместного пункта пропуска

Украина и Румыния обсудили расширение логистических возможностей порта Констанца для экспорта зерна

Что касается железной дороги, то, по словам министра восстановления, Молдова готовит предложения о возможности предоставления Украине 20 локомотивов. Также важно обеспечить конкурентоспособную стоимость перевозок и дополнительные маршруты для украинских грузов через Молдову в румынский порт Констанца.

Результат этой работы должен быть практическим: больше маршрутов, более быстрое прохождение границы и более устойчивая логистика между Украиной, Молдовой и Европейским Союзом