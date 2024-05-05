Ягоды и их польза для здоровья

Умеренное потребление ягод в пищу считается весьма полезным. Помимо витаминов и минералов, они содержат и клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение. УНН собрал для вас информацию последних исследований ученых о том, какую еще потенциальную пользу могут нести ягоды для нашего организма.

Голубика

Темносиний цвет ягод обусловлен наличием в них так называемых антоцианов, являющихся водорастворимыми флавоноидами, способными поглощать свободные радикалы. Ученые предполагают, что эти антиоксиданты могут помочь защитить вас от рака, болезней сердца и деменции, а также укрепить вашу иммунную систему. Некоторые исследования показали, что регулярное употребление черники снижают воздействие стресса на организм, а также улучшают состояние организма после физической нагрузки.

Ежевика

В ежевике много полифенолов — химических веществ, которые могут уменьшить воспаление, приводящее к болезням сердца и раку. Ягоды также могут помочь тонкому кишечнику лучше расщеплять сахар, что может снизить вероятность развития диабета 2 типа. Кроме того, ученые исследовали положительное воздействие полифенолов на людей с хронической усталостью.

Авокадо

Авокадо – односемянная ягода. Его нежная зеленая мякоть богата витаминами, минералами и полезными жирами. Авокадо может помочь вашему сердцу, способствовать снижению веса и сохранить здоровье в старости. Но все же употреблять его рекомендуется с осторожностью – ягода весьма калорийная. Одна порция составляет где-то 1/5 плода.

Клубника

Эти ягоды полны витамина С, фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов. Они могут способствовать снижению высокого кровяного давления и уровня холестерина, помочь вам контролировать уровень сахара в крови и бороться с последствиями старения вашего мозга.

Клюква

В некоторых случаях клюкву используют при изготовлении добавок для лечения инфекций мочеполовых путей. Также есть исследования показавшие, что употребление клюквенного сока способствует снижение артериального давления, а также помогает похудению. Предполагается также что клюква полезна для поддержания здоровья десен. Клюква содержит ряд витаминов группы В. Но употреблять ее необходимо умеренно. Если у вас есть заболевания крови, образование камней, проблемы с пищеварением, то лучше проконсультироваться со специалистом.

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Черноплодная рябина

Эти темно-фиолетовые ягоды богаты витаминами, минералами и питательными веществами. По этой причине исследователи проверяют, могут ли они помочь предотвратить рак шейки матки, кожи, молочной железы и толстой кишки. Ученые также изучают, могут ли ягоды аронии помочь в борьбе с заболеваниями печени, сердца и даже ожирением.

Бузина

Бузину в народной медицине часто используют для борьбы с простудой. Некоторые исследования показывают, что экстракт ягод бузины может сократить время проявления симптомов гриппа, если применить его в первый день или два. Но употребление бузины не рекомендовано беременным, кормящим матерям, людям, имеющим проблемы с иммунной системой, диабетика, тем кто принимает мочегонные или слабительные средств

Красная малина

Малина богата питательными веществами, которые потенциально могут помочь в борьбе с различными видами рака, а также могут защитить ваш мозг. Учене считают, что соединения фенольного семейства, которыми богата малина, обладают антиоксидантной и противовоспалительной способностью.

Киви

В киви есть лютеин, который помогает защитить ваши глаза; цинк для здоровья кожи, волос и ногтей; и калий, который помогает вам лучше тренироваться.

Черника

Издавна считалось, что эти ягоды улучшают зрение. Ученые сходятся во вмении, что экстракт черники может помочь предотвратить такие проблемы со зрением, как дегенерация желтого пятна и катаракта. Однако, чтобы знать это наверняка необходимы дополнительные исследования. Кроме того, употреблять добавки и препараты с экстрактом черники следует лишь по назначению врача. Но побаловать себя порцией ягод можно, ведь они содержат витамин А, калий, магний и прочие полезные витамины и минералы.

Крыжовник

В крыжовнике высокое содержание витамина С. В ягодах также много полифенолов, алкалоидов и флавоноидов. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что эти ягоды могут помочь в борьбе с раком, улучшить здоровье печени, предотвратить остеопороз и лечить паразитов и инфекции, но пока данных чтобы утверждать это наверняка еще мало.