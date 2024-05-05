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Ягоди та їхня користь для здоров'я

Ягоди та їхня користь для здоров'я

Київ • УНН

 • 25245 перегляди

Ягоди мають численні переваги для здоров'я завдяки багатому вмісту поживних речовин

Помірне споживання ягід у їжу вважається вельми корисним. Крім вітамінів і мінералів, вони містять і клітковину, яка благотворно впливає на травлення. УНН зібрав для вас інформацію останніх досліджень учених про те, яку ще потенційну користь можуть нести ягоди для нашого організму.

Лохина

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Темносиній колір ягід зумовлений наявністю в них так званих антоціанів, які є водорозчинними флавоноїдами, здатними поглинати вільні радикали.  Вчені припускають, що ці антиоксиданти можуть допомогти захистити вас від раку, хвороб серця і деменції, а також зміцнити вашу імунну систему. Деякі дослідження показали, що регулярне вживання лохини знижує вплив стресу на організм, а також покращує стан організму після фізичного навантаження.

Ожина

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В ожині багато поліфенолів - хімічних речовин, які можуть зменшити запалення, що призводить до хвороб серця і раку. Ягоди також можуть допомогти тонкому кишечнику краще розщеплювати цукор, що може знизити ймовірність розвитку діабету 2 типу. Крім того, вчені досліджували позитивний вплив поліфенолів на людей із хронічною втомою. 

Авокадо

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Авокадо - однонасіннєва ягода. Його ніжна зелена м'якоть багата на вітаміни, мінерали та корисні жири. Авокадо може допомогти вашому серцю, сприяти зниженню ваги та збереженню здоров'я в старості. Але все ж вживати його рекомендується з обережністю - ягода вельми калорійна. Одна порція становить десь 1/5 плода.

Полуниця

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Ці ягоди сповнені вітаміну С, фолієвої кислоти, клітковини й антиоксидантів. Вони можуть сприяти зниженню високого кров'яного тиску і рівня холестерину, допомогти вам контролювати рівень цукру в крові і боротися з наслідками старіння вашого мозку. 

Журавлина

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У деяких випадках журавлину використовують при виготовленні добавок для лікування інфекцій сечостатевих шляхів. Також є дослідження, які показали, що вживання журавлинного соку сприяє зниженню артеріального тиску, а також допомагає схудненню. Передбачається також, що журавлина корисна для підтримки здоров'я ясен.  Журавлина містить низку вітамінів групи В. Але вживати її необхідно помірно. Якщо у вас є захворювання крові, утворення каменів, проблеми з травленням, то краще проконсультуватися з фахівцем.

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Чорноплідна горобина

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Ці темно-фіолетові ягоди багаті на вітаміни, мінерали та поживні речовини. З цієї причини дослідники перевіряють, чи можуть вони допомогти запобігти раку шийки матки, шкіри, молочної залози і товстої кишки. Вчені також вивчають, чи можуть ягоди аронії допомогти в боротьбі із захворюваннями печінки, серця і навіть ожирінням.

Бузина

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Бузину в народній медицині часто використовують для боротьби із застудою. Деякі дослідження показують, що екстракт ягід бузини може скоротити час прояву симптомів грипу, якщо застосувати його в перший день або два. Але вживання бузини не рекомендовано вагітним, матерям-годувальницям, людям, які мають проблеми з імунною системою, діабетикам, тим, хто вживає сечогінні або проносні засоби

Червона малина

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Малина багата поживними речовинами, які потенційно можуть допомогти в боротьбі з різними видами раку, а також можуть захистити ваш мозок. Науковці вважають, що сполуки фенольного сімейства, якими багата малина, мають антиоксидантну та протизапальну здатність.

Ківі

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У ківі є лютеїн, який допомагає захистити ваші очі; цинк для здоров'я шкіри, волосся і нігтів; і калій, який допомагає вам краще тренуватися.

Чорниці

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Здавна вважалося, що ці ягоди покращують зір. Вчені сходяться на думці, що екстракт чорниці може допомогти запобігти таким проблемам із зором, як дегенерація жовтої плями і катаракта. Однак, щоб знати це напевно, необхідні додаткові дослідження. Крім того, вживати добавки та препарати з екстрактом чорниці слід лише за призначенням лікаря. Але побалувати себе порцією ягід можна, адже вони містять вітамін А, калій, магній та інші корисні вітаміни й мінерали.

Аґрус

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У аґрусі високий вміст вітаміну С. У ягодах також багато поліфенолів, алкалоїдів і флавоноїдів. Деякі дослідження свідчать про те, що ці ягоди можуть допомогти в боротьбі з раком, поліпшити здоров'я печінки, запобігти остеопорозу і лікувати паразитів та інфекції, але наразі даних, щоб стверджувати це напевно, ще мало.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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