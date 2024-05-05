Ягоди та їхня користь для здоров'я

Помірне споживання ягід у їжу вважається вельми корисним. Крім вітамінів і мінералів, вони містять і клітковину, яка благотворно впливає на травлення. УНН зібрав для вас інформацію останніх досліджень учених про те, яку ще потенційну користь можуть нести ягоди для нашого організму.

Лохина

Темносиній колір ягід зумовлений наявністю в них так званих антоціанів, які є водорозчинними флавоноїдами, здатними поглинати вільні радикали. Вчені припускають, що ці антиоксиданти можуть допомогти захистити вас від раку, хвороб серця і деменції, а також зміцнити вашу імунну систему. Деякі дослідження показали, що регулярне вживання лохини знижує вплив стресу на організм, а також покращує стан організму після фізичного навантаження.

Ожина

В ожині багато поліфенолів - хімічних речовин, які можуть зменшити запалення, що призводить до хвороб серця і раку. Ягоди також можуть допомогти тонкому кишечнику краще розщеплювати цукор, що може знизити ймовірність розвитку діабету 2 типу. Крім того, вчені досліджували позитивний вплив поліфенолів на людей із хронічною втомою.

Авокадо

Авокадо - однонасіннєва ягода. Його ніжна зелена м'якоть багата на вітаміни, мінерали та корисні жири. Авокадо може допомогти вашому серцю, сприяти зниженню ваги та збереженню здоров'я в старості. Але все ж вживати його рекомендується з обережністю - ягода вельми калорійна. Одна порція становить десь 1/5 плода.

Полуниця

Ці ягоди сповнені вітаміну С, фолієвої кислоти, клітковини й антиоксидантів. Вони можуть сприяти зниженню високого кров'яного тиску і рівня холестерину, допомогти вам контролювати рівень цукру в крові і боротися з наслідками старіння вашого мозку.

Журавлина

У деяких випадках журавлину використовують при виготовленні добавок для лікування інфекцій сечостатевих шляхів. Також є дослідження, які показали, що вживання журавлинного соку сприяє зниженню артеріального тиску, а також допомагає схудненню. Передбачається також, що журавлина корисна для підтримки здоров'я ясен. Журавлина містить низку вітамінів групи В. Але вживати її необхідно помірно. Якщо у вас є захворювання крові, утворення каменів, проблеми з травленням, то краще проконсультуватися з фахівцем.

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Чорноплідна горобина

Ці темно-фіолетові ягоди багаті на вітаміни, мінерали та поживні речовини. З цієї причини дослідники перевіряють, чи можуть вони допомогти запобігти раку шийки матки, шкіри, молочної залози і товстої кишки. Вчені також вивчають, чи можуть ягоди аронії допомогти в боротьбі із захворюваннями печінки, серця і навіть ожирінням.

Бузина

Бузину в народній медицині часто використовують для боротьби із застудою. Деякі дослідження показують, що екстракт ягід бузини може скоротити час прояву симптомів грипу, якщо застосувати його в перший день або два. Але вживання бузини не рекомендовано вагітним, матерям-годувальницям, людям, які мають проблеми з імунною системою, діабетикам, тим, хто вживає сечогінні або проносні засоби

Червона малина

Малина багата поживними речовинами, які потенційно можуть допомогти в боротьбі з різними видами раку, а також можуть захистити ваш мозок. Науковці вважають, що сполуки фенольного сімейства, якими багата малина, мають антиоксидантну та протизапальну здатність.

Ківі

У ківі є лютеїн, який допомагає захистити ваші очі; цинк для здоров'я шкіри, волосся і нігтів; і калій, який допомагає вам краще тренуватися.

Чорниці

Здавна вважалося, що ці ягоди покращують зір. Вчені сходяться на думці, що екстракт чорниці може допомогти запобігти таким проблемам із зором, як дегенерація жовтої плями і катаракта. Однак, щоб знати це напевно, необхідні додаткові дослідження. Крім того, вживати добавки та препарати з екстрактом чорниці слід лише за призначенням лікаря. Але побалувати себе порцією ягід можна, адже вони містять вітамін А, калій, магній та інші корисні вітаміни й мінерали.

Аґрус

У аґрусі високий вміст вітаміну С. У ягодах також багато поліфенолів, алкалоїдів і флавоноїдів. Деякі дослідження свідчать про те, що ці ягоди можуть допомогти в боротьбі з раком, поліпшити здоров'я печінки, запобігти остеопорозу і лікувати паразитів та інфекції, але наразі даних, щоб стверджувати це напевно, ще мало.