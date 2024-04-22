Какая пища повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - рассказали в Минздраве

Потребление сверх нормы промышленно произведенных трансжиров повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем в более 30% протестированных в ходе исследования продуктов из супермаркетов и заведений питания количество трансжиров превышает установленное нормативно-правовыми актами допустимое значение. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, согласно исследованиям ВОЗ потребление более 2,2 г промышленно произведенных трансжиров в день повышает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-32%.

В прошлом году в Украине стартовал проект ВОЗ FEEDCities по исследованию городской пищевой среды и оценке содержания трансжиров, натрия и калия в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы. Пилотным городом стал Львов.

Там были отобраны 120 образцов продуктов: в супермаркетах и заведениях общественного питания. Их состав был детально проанализирован.

Как выяснилось, в более 30% протестированных продуктов количество трансжиров превышает установленное нормативно-правовыми актами допустимое значение.

По данным Минздрава, среди уличной еды - ТЖК больше всего в пицце, панини, донерах, фалафеле, круассанах и пирожных; среди магазинных продуктов - в тортах, печенье, десертах на основе молочных продуктов, мороженом, замороженных продуктах, маргарине, сыре и переработанном мясе.

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