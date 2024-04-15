Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции

Проект "REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины" охватит 268 медучреждений в 16 регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Пятилетний проект направлен на расширение услуг по профилактике для людей, живущих с ВИЧ, и увеличению точек самотестирования вне медучреждений. Отмечается, что он соответствует целям Государственной стратегии и международным стандартам по достижению контроля над эпидемией ВИЧ до 2030 года и должен улучшить доступ к высококачественным услугам людям, живущим с ВИЧ.

Стратегия противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулезу и вирусным гепатитам предусматривает создание и функционирование эффективных, инновационных, гибких систем предоставления качественных и доступных услуг по профилактике, выявлению, диагностированию и лечению этих болезней - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что в рамках проекта планируется масштабировать услуги по доконтактной профилактике и увеличение возможностей для реализации услуги по самотестированию на ВИЧ на уровне общин: как с помощью немедицинских работников, так и с помощью виртуального поиска ближайших мест, где можно пройти тестирование или получить набор для самотестирования.

Добавим

В 2023 году профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции были доступны пациентам в 322 медучреждениях по всей стране. На 2024 год договоры с НСЗУ на обеспечение медицинских услуг для пациентов с ВИЧ заключили 367 учреждений здравоохранения. Объем услуг по тестированию на ВИЧ в 2023 году увеличился на 39,6% (до 2 250 940 человек против 1 612 841 в 2022 году). При этом почти вдвое выросло количество обследований с помощью быстрых тестов (до 1 257 646 против 647 949 в 2022 году).

Доля положительных результатов тестирования на ВИЧ-инфекцию по стране в 2023 году составила 0,63% (против 1% в 2021 и 2022 годах). В общем, в течение 2023 года выявлено и официально зарегистрировано 11 658 случаев ВИЧ-инфекции (против 12 212 случаев в 2022 году).

Статистика

Национальная программа доконтактной профилактики (ДКП) бесплатно обеспечивает антиретровирусными препаратами людей, которые имеют высокий риск инфицирования ВИЧ. Услуга доступна в определенных медучреждениях в каждом регионе. По результатам 2023 года, программа ДКП охватила 13 147 человек (на 4 072 больше по сравнению с 2022 годом). В 2023 году ею воспользовались 41% мужчин, имеющих секс с мужчинами; 19% людей, принимающих инъекционные наркотики; 1% людей, которые предоставляют сексуальные услуги за вознаграждение.

В Минздраве добавляют, что антиретровирусная терапия является одним из решающих факторов влияния на уменьшение риска передачи вируса и снижение заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ-инфекцией среди людей, живущих с ВИЧ. По состоянию на 1 января 2024 года в Украине 118 348 человек, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию.

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