В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

В Украине сейчас фиксируют повышенные показатели по заболеваемости туберкулезом. В среднем за последний год было зарегистрировано около 20 тыс. случаев туберкулеза, и 640 случаев - среди детского населения.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Если посмотреть на мировые тренды, то за последний год заболеваемость туберкулезом в мире выросла минимум на 4%. Если посмотреть по количеству смертей, то в Европе впервые, пожалуй, за последние 15-20 лет начала увеличиваться эта цифра и здесь есть обоснование. Потому что COVID-19 очень сильно влиял на то, на сколько пациенты были готовы обращаться к семейным врачам и вообще пользоваться услугами системы здравоохранения - рассказал Кузин.

Он отметил, что симптомы туберкулеза могут напоминать симптомы COVID-19. Также он сообщил о ситуации с заболеваемостью в Украине.

Мы сейчас фиксируем повышенные показатели по заболеваемости туберкулезом. Если посмотреть по статистике, то в среднем за последний год Украина зарегистрировала около 20 тыс. случаев туберкулеза, и 640 случаев - среди детского населения. Среди детского населения мы регистрируем увеличение таких случаев заболевания - сказал Кузин.

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Заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу, ЦОЗ Яна Терлеева отметила, что наибольший показатель заболеваемости наблюдается в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Закарпатской и Волынской области.

Кроме того, Кузин сообщил, что в Украине есть достаточное количество инновационных подходов и возможностей для того, чтобы получить современное эффективное лечение.

Украина уже несколько лет работает по обновленным протоколам ВОЗ. Наши схемы лечения, наши подходы к профилактике и лечению соответствуют лучшим европейским и мировым стандартам. Если взять по, например, мультирезистентному туберкулезу, то раньше он излечивался в среднем от 18 до 24 месяцев. Сейчас есть возможность вылечить пациента от 6 до 9 месяцев - рассказал Кузин.

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