Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом: в Украине растет заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Сегодня, 24 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, пишет УНН.

Событие было введено Всемирной организацией здравоохранения по случаю того, что именно 24 марта 1882 года немецкий врач Роберт Кох открыл туберкулезную бациллу.

Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание, возбудителем которого является микробактерия туберкулеза (палочка Коха), которая распространяется воздушно-капельным путем и, реже, контактно-бытовым.

Возбудитель отмечается устойчивостью и возможностью долгого пребывания в организме в ожидании благоприятных условий (некачественное питание, перенос тяжелых болезней, плохой сон, стресс, антисанитария, курение, алкоголизм и т.д.).

Считается, что около одной трети населения мира инфицировано палочкой Коха. Болезнь развивается лишь у небольшой доли инфицированных людей. Повышенному риску развития туберкулеза подвергаются люди с ослабленной иммунной системой. Вероятность развития активного туберкулеза у человека с ВИЧ примерно в 25 раз выше.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что болезнь входит в перечень десяти самых смертельных болезней.

По оценкам медиков, в мире насчитываются более десяти миллионов людей хронически больных туберкулезом. Ежегодно от туберкулеза умирают около 1,5 миллионов человек. Более 95% случаев смерти от туберкулеза фиксируются в странах с низким и средним уровнем доходов.

В 2014 году ВОЗ объявила амбициозную цель до 2030 года на 80% уменьшить заболеваемость туберкулезом, и на 90% смертность от этой болезни.

В Украине День борьбы с туберкулезом на национальном уровне отмечается с 2002 года.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в 2023 году количество впервые зарегистрированных в Украине заболеваний туберкулезом, включая его рецидивы, составило 19 851, или 48,4 случаев на 100 000 населения, что на 7,3% больше аналогичного показателя 2022 года

Показатель заболеваемости туберкулезом среди детей до 14 лет составил 10,4 случаев на 100 000 детского населения, что больше на 40,5% по сравнению с показателем 2022. Увеличение заболеваемости туберкулезом среди детей в 2023 году тесно связано с ухудшением эпидемической ситуации среди взрослых.

Показатель заболеваемости туберкулезом среди подростков 15-17 лет увеличился на 55,3% по сравнению с 2022 годом.

Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-фтизиатры.

Фтизиатрия - это раздел клинической медицины, изучающий причины возникновения, закономерности распространения и механизмы развития туберкулеза, вызванные им патологические процессы в организме человека и методы его профилактики, диагностики и лечения.