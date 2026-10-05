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Испанская полиция ликвидировала лагерь мигрантов в Сеуте накануне визита короля

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Более тысячи мигрантов из лагеря в Сеуте доставили в центры приёма. Операция состоялась за девять дней до визита королевской четы.

Испанская полиция ликвидировала лагерь мигрантов в Сеуте накануне визита короля

Испанская полиция провела масштабную операцию по ликвидации лагеря мигрантов в Сеуте, где находились около 3,5 тысячи человек. Более тысячи мигрантов доставили в центры приема за девять дней до запланированного визита в анклав короля Филиппа VI и королевы Летисии. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

На фото видно, как бронемашины приближаются к лагерю на пляже Эль-Трамплин, вооруженные полицейские охраняют группы мигрантов, обыскивают палатки и разбирают их. По сообщениям испанских СМИ, в операции приняли участие более 350 человек, в частности подразделения полиции специального назначения и военные. Использовались разведывательные дроны.

Местные СМИ сообщают, что в лагере Эль-Трамплин были катастрофические санитарные условия и происходили "жестокие драки". Неоднократно поступали сообщения об изнасилованиях несовершеннолетних девушек без сопровождения в лагерях мигрантов.

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По сообщению испанского телеканала RTVE, в лагере проживали около трех с половиной тысяч мигрантов. Более тысячи человек доставили для регистрации к пограничному переходу Тарахаль, а затем распределили по центрам приема. В то же время, как сообщается, сотни марокканцев добровольно вернулись на родину.

Король Испании посетит Сеуту

Всего через девять дней после операции по расчистке лагеря испанская королевская чета прибудет в Сеуту. Местное издание Teleceuta обращает внимание на хронологическую близость этих событий. Однако достоверных данных о том, что лагерь расчистили из-за визита короля Филиппа VI и королевы Летисии, нет.

Ранее испанская полиция уже проводила несколько операций по расчистке временных лагерей, в частности на пляже Бенитес, где проживали около 450 мигрантов.

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Ольга Розгон

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