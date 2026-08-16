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Що святкують 16 серпня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 4820 перегляди

16 серпня відзначають Всесвітній день марокканської кухні та День селфі з улюбленою стравою. За новим церковним календарем вшановують пам'ять святого мученика Діоміда та перенесення Нерукотворного Образа Господнього.

Що святкують 16 серпня в Україні та світі

16 серпня світ відзначає смачне гастрономічне свято - Всесвітній день марокканської кухні, а також День Селфі з улюбленою стравою. За новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святого мученика Діоміда і перенесення Нерукотворного Образа Господнього, а за старим стилем - святого мученика Антонія Римлянина, пише УНН.

Всесвітній день марокканської кухні

Міжнародна подія, присвячена багатій кулінарній спадщині Марокко, її традиційним прянощам, кускусу та унікальним стравам, які завоювали популярність по всьому світу.

Селфі-день з улюбленими стравами

Неофіційна дата, коли кулінарні ентузіасти діляться у соцмережах улюбленими рецептами та домашньою випічкою.

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День дитячих книг коміксів

Неофіційне свято, присвячене читанню та популяризації мальованих історій серед підлітків і дітей.

День пошуку справжніх друзів

Тепле неофіційне свято, яке нагадує про цінність щирих стосунків, взаємодопомоги та приємних спогадів із близькими людьми.

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Перенесення Нерукотворного Образа Господнього та пам'ять святого мученика Діоміда

За новим календарем, 16 серпня вшановують святиню - Нерукотворний Образ (Мандиліон), який за переказами залишив на полотні сам Ісус Христос. У народі цей день називали "Малинник" або "День Діоміда". Вважалося, що цього дня завершується збір пізньої малини. Також уважно стежили за вітром: якщо він дме з півночі або холодний - осінь буде ранньою.

Для тих, хто дотримується старого календаря: 16 серпня вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина та святого Ісаакія. У народі цей день називали "Малинник" або "Антон Віхровій". Вітри цього дня вважалися віщунами погоди: який Антон - такою й буде прийдешня зима (особливо жовтень). Також селяни намагалися не виносити сміття з хати, щоб не "вимести" добробут.

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Олександра Месенко

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