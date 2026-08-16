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Что празднуют 16 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 328 просмотра

16 августа отмечают Всемирный день марокканской кухни и День селфи с любимым блюдом. По новому церковному календарю чтут память святого мученика Диомида и перенесение Нерукотворного Образа Господня.

Что празднуют 16 августа в Украине и мире

16 августа мир отмечает вкусный гастрономический праздник — Всемирный день марокканской кухни, а также День селфи с любимым блюдом. По новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Диомида и перенесение Нерукотворного Образа Господня, а по старому стилю — святого мученика Антония Римлянина, пишет УНН.

Всемирный день марокканской кухни

Международное событие, посвящённое богатому кулинарному наследию Марокко, его традиционным специям, кускусу и уникальным блюдам, завоевавшим популярность во всём мире.

День селфи с любимыми блюдами

Неофициальная дата, когда кулинарные энтузиасты делятся в соцсетях любимыми рецептами и домашней выпечкой.

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День детских книг-комиксов

Неофициальный праздник, посвящённый чтению и популяризации рисованных историй среди подростков и детей.

День поиска настоящих друзей

Тёплый неофициальный праздник, который напоминает о ценности искренних отношений, взаимопомощи и приятных воспоминаний с близкими людьми.

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Перенесение Нерукотворного Образа Господня и память святого мученика Диомида

По новому календарю 16 августа чтят святыню — Нерукотворный Образ (Мандилион), который, согласно преданию, оставил на полотне сам Иисус Христос. В народе этот день называли «Малинник» или «День Диомида». Считалось, что в этот день завершается сбор поздней малины. Также внимательно следили за ветром: если он дует с севера или холодный — осень будет ранней.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 16 августа чтят память преподобного Антония Римлянина и святого Исаакия. В народе этот день называли «Малинник» или «Антон Вихровей». Ветры в этот день считались предвестниками погоды: каков Антон — такой будет и предстоящая зима (особенно октябрь). Также крестьяне старались не выносить мусор из дома, чтобы не «вымести» достаток.

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Александра Месенко

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