США готовят беспрецедентное экономическое давление на Иран по плану Бессента
Киев • УНН
США рассматривают новые меры для экономической изоляции Ирана, в частности давление на Китай и теневой флот. Это может обострить отношения с Пекином и привести к росту цен на нефть.
США рассматривают новые меры для экономической изоляции Ирана, в частности давление на Китай, торговых партнеров Тегерана, финансовых посредников и так называемый теневой флот. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Одним из главных направлений может стать китайский нефтяной сектор. Китай покупает более 90% иранского нефтяного экспорта, поэтому Вашингтон может усилить санкции против компаний и организаций, которые помогают покупать и переправлять иранскую нефть.
Также США могут ввести вторичные санкции против компаний и банков, которые продолжают сотрудничать с Ираном, а также усилить давление на обменные пункты, через которые Тегеран возвращает валютную выручку.
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Среди других возможных мер Bloomberg называет преследование иранских активов за рубежом и расширение санкций против судов, компаний и портовой инфраструктуры, связанных с теневым флотом Ирана.
В то же время такие шаги могут обострить отношения Вашингтона с Пекином и вызвать новый рост мировых цен на нефть из-за сокращения поставок иранского сырья.
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