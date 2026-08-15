США готують безпрецедентний економічний тиск на Іран за планом Бессента
Київ • УНН
США розглядають нові заходи для економічної ізоляції Ірану, зокрема тиск на Китай та тіньовий флот. Це може загострити відносини з Пекіном та спричинити зростання цін на нафту.
США розглядають нові заходи для економічної ізоляції Ірану, зокрема тиск на Китай, торговельних партнерів Тегерана, фінансових посередників та так званий тіньовий флот. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Одним із головних напрямів може стати китайський нафтовий сектор. Китай купує понад 90% іранського нафтового експорту, тому Вашингтон може посилити санкції проти компаній та організацій, які допомагають купувати й переправляти іранську нафту.
Також США можуть запровадити вторинні санкції проти компаній і банків, які продовжують співпрацювати з Іраном, а також посилити тиск на обмінні пункти, через які Тегеран повертає валютну виручку.
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Серед інших можливих заходів Bloomberg називає переслідування іранських активів за кордоном та розширення санкцій проти суден, компаній і портової інфраструктури, пов'язаних із тіньовим флотом Ірану.
Водночас такі кроки можуть загострити відносини Вашингтона з Пекіном і спричинити нове зростання світових цін на нафту через скорочення поставок іранської сировини.
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