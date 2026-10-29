росія знайшла маршрут часів Другої світової в Арктиці для зерна - ЗМІ
Київ • УНН
росія відправляє першу партію зерна через мурманськ на тлі блокування чорноморської торгівлі. Близько 28 тисяч тонн пшениці прямують до Марокко.
росія вперше перейшла до арктичного судноплавного маршруту часів Другої світової війни для експорту зерна, на тлі того, як війна рф проти України зупинила торгівлю на Чорному морі, а офіційні особи попереджають про ризики в Балтійському морі, що контролюється НАТО. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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росія, прагнучи зберегти своїх ключових клієнтів щодо зерна на Близькому Сході та в Азії, прагнула перенаправити експорт до портів Балтійського моря, субсидуючи залізничні перевезення з родючих південних регіонів, але також розглядала можливості в Арктиці.
Мурманський морський торговельний порт та холдинг "Деметра", одна з найбільших торгових фірм країни, заявили в середу, 28 жовтня, що перша партія 3400 метричних тонн зерна з "ключових сільськогосподарських регіонів" завантажується на судно.
До Мурманська, який розташований майже за 2000 км на північ від москви, поблизу кордону з Норвегією, можна дістатися через нейтральні води. Конвої союзників використовували порт під час Другої світової війни для доставки товарів до радянського союзу.
"У той час, коли традиційні експортні маршрути стикаються з обмеженнями, Мурманський морський торговельний порт швидко відкриває альтернативний шлях до іноземних ринків для російських фермерів", – йдеться в повідомленні порту.
Згідно з даними про судноплавство та джерелом на ринку, близько 28 000 метричних тонн пшениці мають бути завантажені в Мурманську на судно, що прямує до порту Касабланка в Марокко.
росія перенаправила свою торгівлю переважно на порти Балтійського моря, які у вересні обробили 1,2 мільйона тонн, що становить понад 60% усього експорту зерна морським транспортом. Компанії перепрофілюють термінали для добрив та вугілля для обробки зерна.
Деякі кремлівські чиновники, пише видання, попередили про ризики від потенційних ворожих дій європейських країн-членів НАТО в цьому регіоні. Усі країни, що мають вихід до Балтійського моря, окрім росії, є членами НАТО.
Туреччина, імпортер зерна з росії, очолила зусилля щодо запровадження припинення вогню та відновлення поставок у Чорному морі, але росія заявила, що більше не зацікавлена в новій угоді щодо зерна в Чорному морі.
росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря - Bloomberg28.10.26, 20:33 • 5356 переглядiв