росія знайшла маршрут часів Другої світової в Арктиці для зерна - ЗМІ

росія вперше перейшла до арктичного судноплавного маршруту часів Другої світової війни для експорту зерна, на тлі того, як війна рф проти України зупинила торгівлю на Чорному морі, а офіційні особи попереджають про ризики в Балтійському морі, що контролюється НАТО. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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росія, прагнучи зберегти своїх ключових клієнтів щодо зерна на Близькому Сході та в Азії, прагнула перенаправити експорт до портів Балтійського моря, субсидуючи залізничні перевезення з родючих південних регіонів, але також розглядала можливості в Арктиці.

Мурманський морський торговельний порт та холдинг "Деметра", одна з найбільших торгових фірм країни, заявили в середу, 28 жовтня, що перша партія 3400 метричних тонн зерна з "ключових сільськогосподарських регіонів" завантажується на судно.

До Мурманська, який розташований майже за 2000 км на північ від москви, поблизу кордону з Норвегією, можна дістатися через нейтральні води. Конвої союзників використовували порт під час Другої світової війни для доставки товарів до радянського союзу.

"У той час, коли традиційні експортні маршрути стикаються з обмеженнями, Мурманський морський торговельний порт швидко відкриває альтернативний шлях до іноземних ринків для російських фермерів", – йдеться в повідомленні порту.

Згідно з даними про судноплавство та джерелом на ринку, близько 28 000 метричних тонн пшениці мають бути завантажені в Мурманську на судно, що прямує до порту Касабланка в Марокко.

росія перенаправила свою торгівлю переважно на порти Балтійського моря, які у вересні обробили 1,2 мільйона тонн, що становить понад 60% усього експорту зерна морським транспортом. Компанії перепрофілюють термінали для добрив та вугілля для обробки зерна.

Деякі кремлівські чиновники, пише видання, попередили про ризики від потенційних ворожих дій європейських країн-членів НАТО в цьому регіоні. Усі країни, що мають вихід до Балтійського моря, окрім росії, є членами НАТО.

Туреччина, імпортер зерна з росії, очолила зусилля щодо запровадження припинення вогню та відновлення поставок у Чорному морі, але росія заявила, що більше не зацікавлена ​​в новій угоді щодо зерна в Чорному морі.

росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря - Bloomberg