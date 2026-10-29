россия впервые перешла к арктическому судоходному маршруту времён Второй мировой войны для экспорта зерна на фоне того, как война рф против Украины остановила торговлю в Чёрном море, а официальные лица предупреждают о рисках в Балтийском море, контролируемом НАТО. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

россия, стремясь сохранить своих ключевых клиентов по зерну на Ближнем Востоке и в Азии, пыталась перенаправить экспорт в порты Балтийского моря, субсидируя железнодорожные перевозки из плодородных южных регионов, но также рассматривала возможности в Арктике.

Мурманский морской торговый порт и холдинг "Деметра", одна из крупнейших торговых компаний страны, заявили в среду, 28 октября, что первая партия в 3400 метрических тонн зерна из "ключевых сельскохозяйственных регионов" загружается на судно.

До Мурманска, который расположен почти в 2000 км к северу от москвы, вблизи границы с Норвегией, можно добраться через нейтральные воды. Конвои союзников использовали порт во время Второй мировой войны для доставки товаров в советский союз.

"В то время, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, Мурманский морской торговый порт быстро открывает альтернативный путь к иностранным рынкам для российских фермеров", — говорится в сообщении порта.

Согласно данным о судоходстве и источнику на рынке, около 28 000 метрических тонн пшеницы должны быть загружены в Мурманске на судно, направляющееся в порт Касабланка в Марокко.

россия перенаправила свою торговлю преимущественно в порты Балтийского моря, которые в сентябре обработали 1,2 миллиона тонн, что составляет более 60% всего экспорта зерна морским транспортом. Компании перепрофилируют терминалы для удобрений и угля для обработки зерна.

Некоторые кремлёвские чиновники, пишет издание, предупредили о рисках потенциальных враждебных действий европейских стран — членов НАТО в этом регионе. Все страны, имеющие выход к Балтийскому морю, кроме россии, являются членами НАТО.

Турция, импортёр зерна из россии, возглавила усилия по установлению прекращения огня и восстановлению поставок в Чёрном море, но россия заявила, что больше не заинтересована в новом соглашении по зерну в Чёрном море.

россия впервые с июля разрешила судам с зерном выйти из Азовского моря — Bloomberg