США готують наземну операцію в Ірані та стягують війська на Близький Схід - WP

Сполучені Штати Америки розглядають можливість проведення наземної операції проти Ірану і стягують на Близький Схід додаткові військові підрозділи. Однак наразі остаточного рішення щодо введення військ немає, повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, плани США передбачають проведення обмежених наземних операцій в Ірані. Але йдеться не про повномасштабне вторгнення, на кшталт російсько-української війни, а про короткотривалі рейди і точкові удари.

Крім того, видання зазначає, що у Пентагоні роблять ставку на мобільні сили, а саме - на морську піхоту і підрозділи, які можуть швидко виконати бойове завдання і залишити ворожу територію.

УНН повідомляв, що попри масштабні атаки США та Ізраїлю по власній військовій інфраструктурі, Іран здатен завдавати ракетних ударів. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак.

Також УНН повідомляв, що в Ірані почали мобілізовувати дітей від 12 років для обслуговування контрольно-пропускних пунктів та виконання інших обов’язків під час бойових дій.

Водночас Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під контроль США.