Іран мобілізує 12-річних дітей для патрулювання та роботи на КПП - ЗМІ

$43.8850.61
ukenru
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.8м/с
85%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кім Чен Ин
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа
Іл-78
Bild

Іран мобілізує 12-річних дітей для патрулювання та роботи на КПП - ЗМІ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Влада Ірану знизила вік призовників для кампанії "За Іран". Діти від 12 років виконуватимуть оперативні патрулювання та збір даних з безпеки в Тегерані.

Іран мобілізує 12-річних дітей для патрулювання та роботи на КПП - ЗМІ

В Ірані почали мобілізовувати дітей від 12 років для обслуговування контрольно-пропускних пунктів та виконання інших обов’язків під час бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Іранська влада розпочала в Тегерані кампанію з вербування під назвою "За Іран", щоб мобілізувати людей - для цього мінімальний вік призовників знизили до 12 років.

За словами представника Корпусу вартових ісламської революції Рахіма Надалі, завданням новобранців віком від 12 років є "збір даних з безпеки та оперативні патрулювання, а також організація нічних автоколон у місті".

Озброєна організація з числа 12-річних рекрутів отримала назву "добровольча міліція "Басидж"", а її метою є протистояння "світовому тирану" - так в Ірані називають Сполучені Штати.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що попри масштабні атаки США та Ізраїлю по власній військовій інфраструктурі, Іран здатен завдавати ракетних ударів. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак.

Водночас Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під контроль США.

Євген Устименко

Світ
Мобілізація
Ізраїль
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран