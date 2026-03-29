Іран мобілізує 12-річних дітей для патрулювання та роботи на КПП - ЗМІ
Київ • УНН
Влада Ірану знизила вік призовників для кампанії "За Іран". Діти від 12 років виконуватимуть оперативні патрулювання та збір даних з безпеки в Тегерані.
В Ірані почали мобілізовувати дітей від 12 років для обслуговування контрольно-пропускних пунктів та виконання інших обов’язків під час бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.
Іранська влада розпочала в Тегерані кампанію з вербування під назвою "За Іран", щоб мобілізувати людей - для цього мінімальний вік призовників знизили до 12 років.
За словами представника Корпусу вартових ісламської революції Рахіма Надалі, завданням новобранців віком від 12 років є "збір даних з безпеки та оперативні патрулювання, а також організація нічних автоколон у місті".
Озброєна організація з числа 12-річних рекрутів отримала назву "добровольча міліція "Басидж"", а її метою є протистояння "світовому тирану" - так в Ірані називають Сполучені Штати.
УНН повідомляв, що попри масштабні атаки США та Ізраїлю по власній військовій інфраструктурі, Іран здатен завдавати ракетних ударів. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак.
Водночас Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під контроль США.