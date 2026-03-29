публикации
Иран мобилизует 12-летних детей для патрулирования и работы на КПП - СМИ

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Власти Ирана снизили возраст призывников для кампании "За Иран". Дети от 12 лет будут выполнять оперативное патрулирование и сбор данных по безопасности в Тегеране.

В Иране начали мобилизовывать детей от 12 лет для обслуживания контрольно-пропускных пунктов и выполнения других обязанностей во время боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Иранские власти начали в Тегеране кампанию по вербовке под названием "За Иран", чтобы мобилизовать людей - для этого минимальный возраст призывников снизили до 12 лет.

По словам представителя Корпуса стражей исламской революции Рахима Надали, задачей новобранцев в возрасте от 12 лет является "сбор данных по безопасности и оперативные патрулирования, а также организация ночных автоколонн в городе".

Вооруженная организация из числа 12-летних рекрутов получила название "добровольческая милиция "Басидж"", а ее целью является противостояние "мировому тирану" - так в Иране называют Соединенные Штаты.

УНН сообщал, что несмотря на масштабные атаки США и Израиля по собственной военной инфраструктуре, Иран способен наносить ракетные удары. В то же время эксперты оценивают, на сколько Тегерану хватит запасов оружия, производства и стратегии в условиях текущих постоянных атак.

В то же время Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США.

Евгений Устименко

