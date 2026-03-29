Иран мобилизует 12-летних детей для патрулирования и работы на КПП - СМИ
Власти Ирана снизили возраст призывников для кампании "За Иран". Дети от 12 лет будут выполнять оперативное патрулирование и сбор данных по безопасности в Тегеране.
В Иране начали мобилизовывать детей от 12 лет для обслуживания контрольно-пропускных пунктов и выполнения других обязанностей во время боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Иранские власти начали в Тегеране кампанию по вербовке под названием "За Иран", чтобы мобилизовать людей - для этого минимальный возраст призывников снизили до 12 лет.
По словам представителя Корпуса стражей исламской революции Рахима Надали, задачей новобранцев в возрасте от 12 лет является "сбор данных по безопасности и оперативные патрулирования, а также организация ночных автоколонн в городе".
Вооруженная организация из числа 12-летних рекрутов получила название "добровольческая милиция "Басидж"", а ее целью является противостояние "мировому тирану" - так в Иране называют Соединенные Штаты.
