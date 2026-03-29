США готовят наземную операцию в Иране и стягивают войска на Ближний Восток - WP

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность проведения наземной операции против Ирана и стягивают на Ближний Восток дополнительные воинские подразделения. Однако пока окончательного решения о вводе войск нет, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, планы США предусматривают проведение ограниченных наземных операций в Иране. Но речь идет не о полномасштабном вторжении, вроде российско-украинской войны, а о кратковременных рейдах и точечных ударах.

Кроме того, издание отмечает, что в Пентагоне делают ставку на мобильные силы, а именно - на морскую пехоту и подразделения, которые могут быстро выполнить боевую задачу и покинуть вражескую территорию.

УНН сообщал, что несмотря на масштабные атаки США и Израиля по собственной военной инфраструктуре, Иран способен наносить ракетные удары. В то же время эксперты оценивают, на сколько Тегерану хватит запасов оружия, производства и стратегии в условиях текущих постоянных атак.

Также УНН сообщал, что в Иране начали мобилизовывать детей от 12 лет для обслуживания контрольно-пропускных пунктов и выполнения других обязанностей во время боевых действий.

В то же время Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США.