США готовят наземную операцию в Иране и стягивают войска на Ближний Восток - WP
Пентагон планирует ограниченные рейды морской пехоты и точечные удары по территории Ирана. Окончательное решение о вводе подразделений пока не принято.
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность проведения наземной операции против Ирана и стягивают на Ближний Восток дополнительные воинские подразделения. Однако пока окончательного решения о вводе войск нет, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, планы США предусматривают проведение ограниченных наземных операций в Иране. Но речь идет не о полномасштабном вторжении, вроде российско-украинской войны, а о кратковременных рейдах и точечных ударах.
Кроме того, издание отмечает, что в Пентагоне делают ставку на мобильные силы, а именно - на морскую пехоту и подразделения, которые могут быстро выполнить боевую задачу и покинуть вражескую территорию.
УНН сообщал, что несмотря на масштабные атаки США и Израиля по собственной военной инфраструктуре, Иран способен наносить ракетные удары. В то же время эксперты оценивают, на сколько Тегерану хватит запасов оружия, производства и стратегии в условиях текущих постоянных атак.
Также УНН сообщал, что в Иране начали мобилизовывать детей от 12 лет для обслуживания контрольно-пропускных пунктов и выполнения других обязанностей во время боевых действий.
В то же время Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США.