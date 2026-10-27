О Европе можно забыть — россиянам пообещали безвизовые поездки в Эфиопию

Пока Россия продолжает войну против Украины и остается под международными санкциями, ее гражданам обещают новые туристические перспективы. Правда, вместо европейских курортов российская дипломатия предлагает обратить внимание на Эфиопию, с которой Москва обсуждает постепенное упрощение визового режима. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Посол России в Эфиопии Евгений Терехин заявил, что страны могут постепенно смягчить правила въезда для туристов и бизнесменов. Однако конкретных сроков введения безвизового режима дипломат не назвал.

Вопрос дальнейшей поэтапной либерализации режима въезда будет решаться в зависимости от роста взаимных туристических потоков и двусторонних деловых контактов – объяснил Терехин.

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Пока что даже для поездки в Эфиопию россиянам нужна виза. За 30-дневное разрешение придется заплатить 62 доллара, а за 90-дневное – 152 доллара.

Несмотря на громкие разговоры о новых возможностях, Эфиопия остается далеко не самым популярным направлением среди российских туристов. В 2025 году страну посетили 23,4 тысячи россиян, а в рейтинге зарубежных туристических направлений она заняла лишь 24-е место.

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Москва и Аддис-Абеба также обсуждают увеличение количества авиарейсов. В настоящее время Ethiopian Airlines выполняет 6 рейсов в неделю между столицами двух государств.

Примечательно, что Эфиопия относится к числу беднейших стран мира. Средняя зарплата там составляет около 60 долларов, а ВВП на душу населения – примерно 994 доллара.

В то же время после полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с закрытием воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний и другими ограничениями.

Так что пока Кремль рассказывает о новых международных возможностях, одним из дипломатических достижений для российских туристов может стать перспектива когда-нибудь посещать Эфиопию без визы. И даже это пока лишь обещание.

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