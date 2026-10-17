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"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы

Киев • УНН

 • 11127 просмотра

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ЕС не выдавать россиянам туристические визы. Еврокомиссия будет готовить более строгие правила.

"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы

Финляндия предложила ввести на уровне Европейского союза полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Инициатива получила широкую поддержку среди государств — членов ЕС во время саммита в Брюсселе 16 октября. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По словам Орпо, ограничения должны касаться как российских туристов, так и бывших военнослужащих рф. Финский премьер подчеркнул, что Европа должна придерживаться принципа нулевой толерантности к таким поездкам.

Их вообще не следует пускать в Европу. Я думаю, что Финляндии нужно начать настаивать на нулевом пороге для всех. В прошлом году было почти полмиллиона туристических виз

– заявил Орпо.

Еврокомиссия будет готовить новые ограничения

Премьер Финляндии признал, что достичь договоренности о полном запрете виз во время нынешнего саммита нереалистично. В то же время, по его словам, Европейская комиссия начнет подготовку более жестких правил выдачи туристических виз россиянам. Сама Финляндия прекратила их выдачу еще в 2022 году.

Во время саммита лидеры ЕС также обсудили поддержку Украины. Орпо встретился с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул, что Россия пытается парализовать украинскую энергетику и инфраструктуру накануне зимы.

Нам нужно оказать помощь в этом. Чтобы пережить зиму, для противовоздушной обороны и для усиления обороны другими способами

– отметил финский премьер.

Отдельной темой переговоров стало финансирование Украины на следующий год. Орпо выразил уверенность, что ЕС сможет обеспечить краткосрочные финансовые потребности Киева, несмотря на сокращение доступных средств.

Финляндия хочет закрыть Европу для российских туристов из-за угрозы диверсий11.10.26, 01:38 • 17722 просмотра

Степан Гафтко

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Война в Украине
Петтери Орпо
Европейская комиссия
Европейский Союз
Финляндия
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина