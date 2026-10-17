"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы

Финляндия предложила ввести на уровне Европейского союза полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Инициатива получила широкую поддержку среди государств — членов ЕС во время саммита в Брюсселе 16 октября. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По словам Орпо, ограничения должны касаться как российских туристов, так и бывших военнослужащих рф. Финский премьер подчеркнул, что Европа должна придерживаться принципа нулевой толерантности к таким поездкам.

Их вообще не следует пускать в Европу. Я думаю, что Финляндии нужно начать настаивать на нулевом пороге для всех. В прошлом году было почти полмиллиона туристических виз – заявил Орпо.

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Премьер Финляндии признал, что достичь договоренности о полном запрете виз во время нынешнего саммита нереалистично. В то же время, по его словам, Европейская комиссия начнет подготовку более жестких правил выдачи туристических виз россиянам. Сама Финляндия прекратила их выдачу еще в 2022 году.

Во время саммита лидеры ЕС также обсудили поддержку Украины. Орпо встретился с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул, что Россия пытается парализовать украинскую энергетику и инфраструктуру накануне зимы.

Нам нужно оказать помощь в этом. Чтобы пережить зиму, для противовоздушной обороны и для усиления обороны другими способами – отметил финский премьер.

Отдельной темой переговоров стало финансирование Украины на следующий год. Орпо выразил уверенность, что ЕС сможет обеспечить краткосрочные финансовые потребности Киева, несмотря на сокращение доступных средств.

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