"Їх взагалі не слід пускати до Європи" - у Фінляндії пропонують заборонити туристичні візи росіянам
Київ • УНН
Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо закликав ЄС не видавати росіянам туристичні візи. Єврокомісія готуватиме жорсткіші правила.
Фінляндія запропонувала запровадити на рівні Євросоюзу повну заборону на видачу туристичних віз громадянам росії. Ініціатива отримала широку підтримку серед держав-членів ЄС під час саміту в Брюсселі 16 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Yle, пише УНН.
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За словами Орпо, обмеження мають стосуватися як російських туристів, так і колишніх військових рф. Фінський прем'єр наголосив, що Європа повинна дотримуватися принципу нульової толерантності до таких поїздок.
Їх взагалі не слід пускати до Європи. Я думаю, що Фінляндії потрібно почати наполягати на нульовій межі для всіх. Минулого року було майже півмільйона туристичних віз
Єврокомісія готуватиме нові обмеження
Прем'єр Фінляндії визнав, що досягти домовленості про повну заборону віз під час нинішнього саміту нереалістично. Водночас, за його словами, Європейська комісія розпочне підготовку жорсткіших правил видачі туристичних віз росіянам. Сама Фінляндія припинила їх видачу ще у 2022 році.
Під час саміту лідери ЄС також обговорили підтримку України. Орпо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і наголосив, що росія намагається паралізувати українську енергетику та інфраструктуру напередодні зими.
Нам потрібно надати допомогу в цьому. Для переживання зими, для протиповітряної оборони та для посилення оборони іншими способами
Окремою темою переговорів стало фінансування України на наступний рік. Орпо висловив упевненість, що ЄС зможе забезпечити короткострокові фінансові потреби Києва, попри скорочення доступних коштів.
Фінляндія хоче закрити Європу для російських туристів через загрозу диверсій11.10.26, 01:38 • 17682 перегляди