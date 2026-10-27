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Про Європу можна забути – росіянам пообіцяли безвізові подорожі до Ефіопії

Київ • УНН

 • 622 перегляди

росія та Ефіопія обговорюють поступове скасування віз для туристів і бізнесменів. Терміни запровадження безвізу поки не назвали.

Про Європу можна забути – росіянам пообіцяли безвізові подорожі до Ефіопії

Поки росія продовжує війну проти України та залишається під міжнародними санкціями, її громадянам обіцяють нові туристичні перспективи. Щоправда, замість європейських курортів російська дипломатія пропонує звернути увагу на Ефіопію, з якою москва обговорює поступове спрощення візового режиму. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Посол росії в Ефіопії євген терехін заявив, що країни можуть поступово пом'якшити правила в'їзду для туристів і бізнесменів. Однак конкретних термінів запровадження безвізового режиму дипломат не назвав.

Питання подальшої поетапної лібералізації режиму в'їзду вирішуватиметься залежно від зростання взаємних туристичних потоків і двосторонніх ділових контактів

– пояснив Терехін.

Нові туристичні горизонти росії

Поки що навіть для подорожі до Ефіопії росіянам потрібна віза. За 30-денний дозвіл доведеться заплатити 62 долари, а за 90-денний – 152 долари.

Попри гучні розмови про нові можливості, Ефіопія залишається далеко не найпопулярнішим напрямком серед російських туристів. У 2025 році країну відвідали 23,4 тисячі росіян, а в рейтингу закордонних туристичних напрямків вона посіла лише 24-те місце.

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Москва та Аддис-Абеба також обговорюють збільшення кількості авіарейсів. Наразі Ethiopian Airlines виконує 6 рейсів на тиждень між столицями двох держав.

Примітно, що Ефіопія належить до найбідніших країн світу. Середня зарплата там становить близько 60 доларів, а ВВП на душу населення – приблизно 994 долари.

Водночас після повномасштабного вторгнення в Україну росія зіткнулася із закриттям повітряного простору ЄС для російських авіакомпаній та іншими обмеженнями.

Тож поки кремль розповідає про нові міжнародні можливості, одним із дипломатичних досягнень для російських туристів може стати перспектива колись відвідувати Ефіопію без візи. І навіть це поки що лише обіцянка.

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Степан Гафтко

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